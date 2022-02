Szybsza II kadencja prezesa NBP może ustabilizować rynek

Czy wcześniejsze powołanie prezesa NBP na kolejną kadencję może ustabilizować rynek? Jak czytamy w artykule Rafała Wosia jest kilka argumentów przemawiającym za takim rozwiązaniem.

Rafał Woś na portalu biznes.interia ( dzisiejsze wydanie) przypomina, że choć okres urzędowania prezesa NBP wygasa dopiero za pięć miesięcy, to prezydent Andrzej Duda już kilka dni temu zgłosił Adama Glapińskiego na drugą - dopuszczalną przez konstytucję - kadencję.

Autor zastanawia się - dlaczego tak szybko. I przytacza kilka najmocniejszych argumentów, które stoją za takim rozwiązaniem.

Pierwszy to napięta sytuacja międzynarodowa wokół Ukrainy.

Druga argument to inflacja. Jej szczyt ma przypaść na następnych kilka miesięcy.

Narodowy Bank Polski ma w zarządzaniu wzrostem cen konstytucyjną i polityczną rolę do odegrania. Zadanie będzie oczywiście z gatunku tych bez dobrego rozwiązania. Jeśli bank centralny zajmie stanowisko łagodne (nie chcąc hamować gospodarki, ryzykować wzrostu bezrobocia i nie obciążać ludzi nadmiernym wzrostem ceny kredytu) to będzie krytykowany przez kapitał, mieszczańskie media i liberalną klasę średnią za „dopuszczanie szalejące inflacji”. Jeśli jednak NBP będzie podwyższał stopy (na razie wygląda, że jeszcze trochę podwyższy) to dostanie od publiki burę, że ma za nic interesy kredytobiorców. W praktyce w tej trudnej sytuacji typu „i tak źle i tak nie dobrze” warto mieć w państwie przynajmniej jakąś stabilność – czytamy w tekście Rafała Wosia.