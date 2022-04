Warszawa wprowadza darmowe przejazdy dla uchodźców z Ukrainy

Od piątku 15 kwietnia komunikacja miejska będzie darmowa dla uciekających przed wojną obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski 24 lutego lub później. Bezpłatne przejazdy będą obowiązywały do 31 maja

Piątek, 15 kwietnia będzie pierwszym dniem obowiązywania nowych przepisów dotyczących bezpłatnych przejazdów Warszawskim Transportem Publicznym dla obywateli Ukrainy - przekazał Zarząd Transportu Miejskiego.

Bez opłat będą mogli z niego korzystać obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z wojną rozpoczętą przez Rosję przeciwko Ukrainie 24 lutego lub później, dotarli do Polski legalnie, posiadają dokument poświadczający przybycie do Polski 24 lutego lub później.

Uprawnienia będą honorowane we wszystkich pojazdach komunikacji miejskiej na obszarze 1. i 2. strefy biletowej. Podczas kontroli biletowej należy okazać dokument potwierdzający obywatelstwo ukraińskie oraz przybycie do Polski po 24 lutego tego roku. Bezpłatne przejazdy będą obowiązywały do 31 maja 2022 roku.

Bezpłatny transport dla wszystkich obywateli Ukrainy obowiązuje w warszawskiej komunikacji od 26 lutego bieżącego roku.

Czytaj też: Szok po słowach Putina? Histeryczna reakcja na ropie!

PAP/mt