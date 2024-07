Warszawa. Radni podnieśli cennik za przejazd taksówką

Stołeczni radni opowiedzieli się w czwartek za podniesieniem maksymalnych opłat za przewozy taksówkami w Warszawie. Zgodnie z uchwałą w granicach miasta będzie obowiązywała jedna strefa opłat.

Za uchwałą głosowało 41 radnych, nikt nie był przeciw, cztery osoby wstrzymały się od głosu.

Zgodnie z nią, przejazd 1 km w dni powszednie w godz. 6-22 (taryfa 1) będzie kosztował, więcej czyli maksymalnie 5 zł. W dni powszednie w godz. 22-6, a także w niedziele i święta w ciągu całej doby, 24 i 31 grudnia oraz w sobotę poprzedzającą Wielkanoc od godz. 19 przejazd 1 km będzie mógł maksymalnie kosztować 7,50 zł (taryfa 2). Opłata początkowa za wynajęcie taksówki dla wszystkich taryf wyniesie maksymalnie 10 zł. Natomiast opłata za jedną godziną postoju na wszystkich taryfach – 50 zł.

„ Mam wątpliwości co do tego projektu”

Radny Dariusz Figura (PiS) przed głosowanie zwrócił uwagę, że projekt uchwały został przedstawiony dopiero tydzień przed sesją. Dodał, że zabrakło czasu na dyskusję ze środowiskami taksówkarzy.

Nie mam wątpliwości, że gdyby ten projekt został przesłany do Rady wcześniej, byłaby dyskusja, być może projekt zostałyby zmieniony - mówił.

Zdaniem radnego Figury „sytuacja jest kompromitująca”, zaś projekt nie został przedyskutowany. „Mam wątpliwości co do takiego projektu” - dodał.

Wiceprzewodniczący Rady Warszawy Sławomir Potapowicz (KO) zwracał uwagę, że podstawowa obietnica związana ze zmianami stawek „się wydarzy”.

„ Większa cena ma podnieść komfort pasażerów”

Jak zaznaczono w uzasadnieniu do przyjętej uchwały, zmiana stawek związana jest m.in. ze zmianą sytuacji na rynku usług przewozowych.

Określenie stawek maksymalnych ma na celu przede wszystkim ochronę pasażerów przed naliczaniem zbyt wysokich opłat. Pozwoli ponadto na podwyższenie standardu świadczonych usług a tym samym zwiększenie komfortu dla pasażerów - czytamy w uzasadnieniu.

Ile wyniesie zmiana? Aż 357 tys. zł

Wejście w życie uchwały będzie się wiązać z koniecznością wymiany aktualizacyjnej wkładek w punktach informacyjnych Miejskiego Systemu Informacji (MSI) dla pasażerów oraz usunięciem tablic oznaczających granice drugiej strefy cen.

Szacunkowy koszt likwidacji oznakowania informującego o drugiej strefie taxi wyniesie około 357 tys. zł, czego około 97 tys. zł to koszt usunięcia tablic oznaczających granice drugiej strefy cen, zaś około 260 tys. zł stanowi koszt wymiany wkładek w punktach informacyjnych MSI - napisano w uzasadnieniu.

Obecny cennik

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w Warszawie obowiązują dwie strefy opłat za przewozy taksówkami, których granice oznaczone zostały znakami. Opłata za 1 km przejazdu w taryfie pierwszej kosztuje 3 zł, a w taryfie 2 - 4,50 zł. Maksymalna opłata początkowa to 8 zł, zaś opłata za 1 godzinę postoju na wszystkich taryfach to 40 zł.

Uchwała wejdzie w życie po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Projektu uchwały ws. ustalenia cen maksymalnych za przewozy taksówkami w stolicy to efekt rozmów prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego z protestującymi taksówkarzami. Przewoźnicy chcieli podwyższenia cen maksymalnych do 5 zł za kilometr, 12 zł opłaty początkowej i 60 zł za godzinę postoju.

Na czwartkowej sesji Rada Warszawy przyjęła również nowelizację uchwały w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek. Uchwała jest związana z dostosowaniem przepisów miejscowych do nowelizacji ustawy o transporcie drogowym. Zgodnie z uchwałą, w celu umożliwienia szybkiej weryfikacji pojazdu, zmodyfikowany zostanie numer boczny, do którego zostanie dodany numer wypisu z licencji. Obecnie numer boczny to numer licencji z wyłączeniem ukośnika i numeru zmiany licencji. Rozwiązanie ma ułatwić klientom identyfikację pojazdu w przypadku niewłaściwie wykonanej usługi.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Kierowcy muszą mieć dodatkowy przedmiot od 7 lipca!

Niemieckie patrole w Polsce - na to zgodził się Tusk!

Przechodzimy na trociny! Rząd zakaże palenia drewnem

Nie chcesz elektryka? Rząd ci dopłaci nawet 40 tys. zł

pap, jb