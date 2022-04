Amerykańscy eksperci: „Piorun” z Mesko rządzi!

Polskie ręczne przeciwlotnicze wyrzutnie rakietowe Piorun z zakłądów Mesko to broń najskuteczniejsza dziś na świecie, co udowadnia wojna na Ukrainie. Pioruny mogą zacząć zastępować w US Army legendarne Stingery, bo według nieoficjalnych informacji armia amerykańska miała zamówić dostawę „Piorunów” w 2022 r.

Jeśli ktoś myślał, że era MANPADS dobiega końca, nie mógł się bardziej mylić. Podczas gdy zachodnie kraje NATO przez dziesięciolecia lekceważyły ​​skuteczność MANPADS, wydaje się, że współczesne pole bitwy ich wymaga. Jednym z najbardziej znanych i najnowszych MANPAD jest wyprodukowany w Polsce Grom i jego ulepszona wersja Piorun. Bazując na ponad 20-letnim doświadczeniu w budowaniu sowieckich Strzał, jego producent, Mesko, po upadku Związku Radzieckiego zdecydował się na samodzielną kontynuację projekt – ocenia w artykule opublikowanym 30 marca amerykański portal warhistoryonline.com.

Według informacji ze strony producenta PIORUN przeznaczony jest do zwalczania śmigłowców, samolotów, bezzałogowych statków powietrznych i rakiet skrzydlatych. Rakieta dysponuje zapalnikiem wyposażonym w czujnik zbliżeniowy, pozwalającym razić cel w przypadku jego bliskiego minięcia. Zastosowano także dodatkowy celownik dzienny oraz termowizyjny, pozwalający operatorowi na efektywne użycie zestawu również w nocy. Zestaw posiada nowy mechanizm startowy pozwalający na m in. wybór: trybu pościg-spotkanie, rodzaju celu, warunków pogodowych, realizuje zapytanie swój-obcy, komunikuje się z celownikami optycznym i termowizyjnym.

Piorun może niszczyć cele lecące na wysokości od 10 do 4000 metrów i z odległości nawet 6500 metrów. To dane są lepsze niż amerykańskiego Stingera i porównywalne z najnowszą rosyjską czwartą generacją 9K333 Verba. W warunkach ćwiczebnych Stingery i Igly osiągnęły podczas testów skuteczność zaledwie 70 procent, podczas gdy Pioruns miał skuteczność 100 procent - pisze warhistoryonline.com .

Jak informuje portal, armia amerykańska miała zamówić nieznaną ilość „Piorunów” w 2022 r.

