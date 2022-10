KRRiT: Dezinformacja ma potencjał do zmiany zachowań społeczeństw

Dezinformacja jest w stanie zmieniać zachowania społeczeństw – powiedział w piątek w Kielcach przewodniczący KRRiT Witold Kołodziejski. Podczas konferencji „Edukacja Medialna – co oznacza?” przedstawiono także projekt #FakeHunter realizowany przez Polską Agencję Prasową, którego celem jest walka z dezinformacją w sieci

Konferencja została zorganizowana z okazji otwarcia w Polskim Radiu Kielce Centrum Edukacji Medialnej. Podczas spotkania w kieleckim hotelu „Uroczysko” dyskutowano o roli i znaczeniu edukacji medialnej we współczesnym świecie, metodach walki z fake newsami i zagrożeniach, jakie niesie za sobą dezinformacja.

Edukacja medialna zdefiniowana jest jako umiejętność świadomego i krytycznego odbioru mediów. Przy takim rozwoju technologii mamy tak wiele zagrożeń wynikających z tego, że nie jesteśmy ciekawi tego, z jakiego źródła płynie do nas dana informacja. Większość tego strumienia informacyjnego, które przepuszczamy przez nasze umysły, jest zbiorem nieświadomym i bezkrytycznym – powiedział przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) Witold Kołodziejski.

Dodał, że ostatnie wydarzenia na świecie (pandemia COVID-19 i wojna na Ukrainie) pokazały, jak niebezpiecznym narzędziem jest dezinformacja. Dezinformacja obecna w sieci jest w stanie zmieniać zachowania społeczeństw. Jeśli się nie nauczymy, nie wyrobimy sobie pewnych nawyków sprawdzania i weryfikowania informacji, to nie poradzimy sobie we współczesnym świecie i będziemy narażeni na różnego rodzaju ataki dezinformacyjne – podkreślił Kołodziejski.

Wiktor Świetlik z Polskiej Agencji Prasowej przedstawił projekt #FakeHunter realizowany przez Agencję, którego celem jest walka z dezinformacją w internecie. Zaznaczył, że przez pierwsze dwa lata działalności serwis skupiał się na sprawach zdrowotnych związanych z pandemią, później na konflikcie granicznym z Białorusią, a teraz na rosyjskiej dezinformacji związanej z wojną na Ukrainie.

W ciągu 2,5 roku serwis zdementował około 1,7 tys. informacji, z czego 1/3 dotyczyła rosyjskiej agresji na Ukrainę. Czyli zdementowaliśmy około 500 nieprawdziwych informacji będących bardzo często produktem działania rosyjskiej propagandy – powiedział jeden z twórców projektu #FakeHunter.

Dodał, że twórcy serwisu podejmują również dodatkowe działania, wśród nich jest m.in. powstanie Centrum Analiz. „Pierwsze analizy już powstają, są one tłumaczone na język angielski. Przy ich tworzeniu wykorzystujemy dotychczasowe informacje serwisu i fact-checki, czyli przeprowadzone dekonstrukcje nieprawdziwych informacji. Dekonstrukcja polega przede wszystkim na odniesieniu się do autentycznych źródeł, przez jakie źródła informacja przechodziła i jak się zmieniała” - podkreślił Świetlik.

Dyrektor Centrum Edukacji Medialnej Paulina Prędotka zaznaczyła, że powinniśmy dążyć do tego, aby być świadomymi odbiorcami informacji. „Ważne jest krytyczne spojrzenie na informacje, które czytamy i docierające do nas przekazy. Niezwykle ważne jest porównywanie informacji, docieranie do ich źródeł, a także poznanie ich autora. Do każdej informacji musimy podchodzić zdroworozsądkowo, nie możemy bazować jedynie na emocjach i sensacji” – powiedziała Prędotka.

Konferencja „Edukacja Medialna – co oznacza?” jest częścią obchodów 70-lecia Polskiego Radia Kielce.

PAP/mt