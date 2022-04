Buda: Chcemy, aby KE przyjrzała się eksportowi złomu

Chcemy, aby Komisja Europejska przyjrzała się dostępności złomu w Europie i zjawisku eksportu złomu - powiedział w czwartek minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Jak dodał, złom powinien być traktowany jak surowiec strategiczny

Jak mówił na konferencji prasowej Buda, w ostatnim czasie obserwuje się duży wzrost popytu na złom w Europie, a jednocześnie eksportuje się go dużo, ponieważ moce produkcyjne stali na świecie rosną, i rośnie popyt na złom.

Może to doprowadzić do ograniczenia dostępności złomu, który jest podstawowym surowcem dla europejskiego hutnictwa - ocenił minister. Dlatego, jak zapowiedział, zwróci się do Komisji Europejskiej, by przyjrzała się sytuacji na rynku. Jak przypomniał Buda, komisja ma szereg narzędzi, by ewentualnie eksport złomu ograniczyć.

PAP/mt