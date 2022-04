Ukraina ma więcej czołgów niż Rosja! To dzięki dostawom z Europy

Ukraińskie siły zbrojne mają do dyspozycji więcej czołgów niż Rosja w obrębie granic Ukrainy - powiedział w czwartek wysoki rangą przedstawiciel Pentagonu. Jak dodał, to zasługa dostaw maszyn konstrukcji sowieckiej od państw europejskich.

Jak powiedział urzędnik ministerstwa obrony USA podczas telefonicznego briefingu prasowego, bilans na korzyść Ukrainy zmieniły czołgi T-72 dostarczane z Europy.

Jak dotąd jedynym państwem, które oficjalnie ogłosiło przekazanie tych maszyn, są Czechy, choć Pentagon sugerował wcześniej, że czynią to też inne państwa. W czwartek wskazywał na to też prezydent USA Joe Biden, mówiąc, że nie może mówić o wszystkim, co przekazują Ukrainie amerykańscy sojusznicy.