W Rosji trwa werbunek do armii "Kozaków i bezrobotnych"

Maciejewski: Peter Akopow w tekście o „ofensywie Rosji i nadejściu nowego świata”, swoistym manifeście programowym, opublikowanym przez rosyjską agencję RIA Novosti, a następnie szybko usuniętym, stawia szokujące i jednoznaczne tezy co do celów rosyjskiej inwazji. Cel główny to restytucja imperium, czemu sam autor zdaje się mocno dopingować