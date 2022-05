Tauron pomaga Ukrainie w odbudowie energetyki

Transformatory, przewody energetyczne, bębny, słupy wspierające sieć oraz tysiące dodatkowych elementów do budowy linii energetycznych przekazała dotąd ukraińskiej energetyce Grupa Tauron.

To oznaka naszej solidarności z Ukrainą – podkreśla prezes Taurona Paweł Szczeszek.

Pomoc infrastrukturalna realizowana jest we współpracy z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych. Pierwsza transza technicznego wsparcia z Taurona - 25 transformatorów i sześć ton przewodów energetycznych - trafiła do Ukrainy w marcu. W ostatnim czasie Grupa przekazała kolejne elementy infrastruktury. Przekazany przez Tauron w drugiej transzy osprzęt energetyczny to 15 km przewodów energetycznych, 168 słupów, 13 bębnów oraz blisko 4 tys. dodatkowych elementów służących do budowy linii energetycznych.