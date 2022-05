KPO to wina PiS? Jaki: To 100 inicjatyw partii Tuska!

Patryk Jaki jasno wskazał, że blokada środków unijnych dla Polski to wina nieproszonych inicjatyw partii Donalda Tuska. Tych naliczył aż 100 - Donald Tusk twierdzi dzisiaj, że to przez nas nie ma środków europejskich. Ja powiem państwu, że trudno sobie wyobrazić bardziej bezczelne kłamstwo. Dlaczego bezczelne? Dlatego, że całe szczęście jest to sprawa zero-jedynkowa, którą bardzo łatwo można zweryfikować -

Patryk Jaki wylicza, że można zweryfikować to twierdzenie głosowaniami.

W Parlamencie Europejskim odbyły się, tylko w tej kadencji, już 43 debaty i rezolucje, które nawoływały do tego, żeby Polsce zablokować środki. Gdyby doliczyć do tego debaty, które odbywały się w komisjach w Parlamencie Europejskim, które również pracują legislacyjnie, to w sumie na pewno byśmy mieli ponad 100 debat, rezolucji, wniosków, które wzywały do tego, aby Polsce nie wypłacać pieniędzy. I chcę państwu powiedzieć tak: wszystkie te wnioski były pisane przez partię Donalda Tuska – EPP. Wszystkie te wnioski.

Jak stwierdził, że jeśli Donald Tusk byłby w stanie wskazać chociaż jedną z tych inicjatyw w PE, gdzie nie ma podpisu jego partii, to bardzo o to prosi.

Nie znajdziecie państwo jednej rezolucji, jednego dokumentu legislacyjnego, jednego wezwania, jednej debaty o wezwanie o zablokowanie Polsce środków, gdzie byłby podpisany ktoś z naszego środowiska. Za to prawie we wszystkich głosowaniach możecie państwo zobaczyć, że są posłowie głosujący za zablokowaniem środków Polsce z Platformy Obywatelskiej. I on mówi, że to my blokujemy dzisiaj środki?

Patryk Jaki wskazał też, że w swoich wystąpieniach Donald Tusk sam popełnia merytoryczne błędy w swoich wystąpieniach wideo.

To niebywała sztuka, by w filmie, który trwa 1 minutę popełnić dwa bardzo istotne błędy merytoryczne i to tak proste do weryfikacji, w i jaką kwotę środków z KPO chodzi.

Wyjaśniał też stanowisko Solidarnej Polski w tym kluczowym sporze prawnym. Wskazywał, że dotychczasowe tłumaczenia UE wskazują, że choć podobne rozwiązania są w innych krajach, to nie powinny być stosowane w Polsce, bo zdaniem Brukseli, Polska ma gorszą historię od tych krajów i gorsze tradycje, choć obecna wojna na Ukrainie pokazała, że ani wtedy, ani dziś, nie mamy się czego wstydzić, za to np. Niemcy mają nawet dziś powody do wstydu, więc jest to rażąca obelga w stronę nie tylko logiki, nie tylko wobec Polaków, ale przede wszystkim suflowane przez Brukselę rozwiązania dla Polski mają realnie na celu osłabić Polskę.

Więcej w wideo:

My chcemy te pieniądze. Możemy się na to zgodzić nawet na likwidację tej Izby Dyscyplinarnej, chociaż zgłaszamy ciągle wątpliwości, w imię wyższego dobra. Ale mówimy, że nie można jednocześnie zgodzić się na to, że w Polsce zostanie wywołany niespotykany do tej pory chaos prawny taki, że żadna decyzja w Polsce może już nie być pewna ze względu na ten tzw. test bezstronności sędziego, bo to osłabi tak Polskę, że mogą państwo sobie z tego nie zdawać sprawy. Tak samo jak wtedy ostrzegaliśmy, że tamta sprawa się skończy (szantażem UE ws. Wypłat środków pomocowych – red.), tak i ta sprawa się skończy. I nie ma takiej możliwości, żeby Komisja Europejska nie zdawała sobie sprawy co wywoła ten zapis, który nam próbują suflować, dotyczący tzw. testu bezstronności sędziego. Oni mają tego pełną świadomość, że to znacząco osłabi Polskę i dlatego chcą to moim zdaniem wprowadzić. I dlatego mówimy nie. Dlatego, że nam zależy na tym, żeby Polska była silna, żeby otrzymała te środki i jednocześnie, żeby nie osłabić statusu prawnego Polski, żeby Polska nie mogła się z tego pozbierać. Bo jak każdy wyrok, nawet prawomocny, będzie można w Polsce podważyć, to nawet wielkie inwestycje gospodarcze niczego tutaj nie zmienią. Skończy się to ogromna tragedią dla naszego państwa i dlatego tak to mocno stawiamy. A pieniądze oczywiście chcemy, ale warto o tym pamiętać.

