Laptop dla gieroja! Oto "rosyjska" technologia po sankcjach

Rosjanie stworzyli własnego laptopa… z pomocą Chin.

Po inwazji na Ukrainę Rosja została odcięta od zachodnich technologii. Nasi wschodni sąsiedzi dość buńczucznie ogłaszali, że poradzą sobie bez technologii z Zachodu. Jak im wyszło?

Tonk TN4004 to pierwszy rosyjski laptop dla masowego klienta. Rosyjski… ale nie do końca, bowiem zasadnicza część technologii wywodzi się z Chin. Maszyna to po prostu jeden z chińskich OEMów, dotąd sprzedawanych na azjatyckich rynkach.

Jak czytamy na portalu Telepolis:

Bazuje on na procesorze Zhaoxin KaiXian KX-6640MA, czyli czterordzeniowym układzie x86 o taktowaniu 2,2 GHz, zaprojektowanym przez chińską firmę VIA. Wprawdzie producent chwalił się niegdyś, że ów chip dorównuje swoją wydajnością Intel Core i5 7. generacji, ale zostało to szybko zweryfikowane.

Krótko mówiąc - wcześniej bazowali na technologii zachodu, teraz zaś - wschodu!

telepolis/ as/