W Niemczech połowa energii pochodzi z OZE

Odnawialne źródła energii wygenerowały w pierwszym kwartale 2024 r. ponad połowę (56 proc.) energii elektrycznej w Niemczech. Największy wzrost osiągnęła energia wodna – za jej pomocą wytworzono 27 proc. więcej energii niż przed rokiem.

Centrum Badań nad Energią Słoneczną i Wodorem Badenii-Wirtembergii (ZSW) i Niemieckie Stowarzyszenie Przemysłu Energetycznego i Wodnego (BDEW) udostępniły dziennikarzom swoje opracowania dotyczące wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Niemczech w pierwszym kwartale 2024 r.

Świetlana przyszłość OZE

Z raportu wynika, że od stycznia do marca 2024 r. odnawialne źródła energii wytworzyły łącznie ok. 75,9 mld kWh, co daje 56 proc. całej energii elektrycznej. To ok. 9 proc. więcej niż w pierwszym kwartale 2023 r.

Elektrownie (turbiny) wiatrowe pokryły ponad jedną czwartą zapotrzebowania na energię elektryczną w Niemczech, wytwarzając 39,4 mld kWh.

Największy wzrost odnotowały jednak elektrownie wodne. „Także energia wodna wniosła ponadprzeciętny wkład w produkcję energii w ostatnich miesiącach, wytwarzając 5,3 mld kWh energii elektrycznej” - wskazano w raporcie. To o 27 proc. więcej wygenerowanej energii przez elektrownie wodne niż w analogicznym okresie w 2023 r. Łącznie energia wodna stanowiła 4 proc. całej energii elektrycznej w Niemczech.

Niedawny stały wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w generowaniu energii elektrycznej pokazuje, że jesteśmy na dobrej drodze - powiedziała Kerstin Andreae, przewodnicząca zarządu BDEW.

Jej zdaniem, ekspansja odnawialnych źródeł energii w Niemczech ostatnio znacznie wzrosła. Andreae podkreśliła przy tym, że Niemcy muszą „pójść o krok dalej”, aby osiągnąć cele klimatyczne.

Z Monachium Iwona Pałczyńska (PAP)/bz

