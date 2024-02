Cieszyński: inwestycja Intela to gigantyczna szansa

„Wynegocjowaliśmy dla Polski bardzo dobre warunki - jeżeli ta umowa [o budowie fabryki półprzewodników koncernu Intel - red.] nie doszłaby do skutku, to byłaby to prawdziwa katastrofa” - powiedział w rozmowie z portalem wPolityce.plposeł PiS Janusz Cieszyński, były minister cyfryzacji.

Lada moment pod Wrocławiem powinna ruszyć wielka inwestycja amerykańska o wartości ok. 20 mld zł. Chodzi o budowę fabryki półprzewodników koncernu Intel. Umowę w tej sprawie w czerwcu ub. r. podpisał ówczesny premier Mateusz Morawiecki.

Budowa powinna ruszyć, ale nic się nie dzieje ponieważ rząd Donalda Tuska działa z zaskakującą opieszałością, usprawiedliwiając się staraniami o dodatkowe świadczenia ze strony amerykańskiego inwestora.

Czarne chmury nad fabryką Intela

O przyczynach i ocenie tej sytuacji mówi były minister cyfryzacji Janusz Cieszyński w rozmowie z portalem wPolityce.pl. Oto fragmenty tej rozmowy.

Gabinet Donalda Tuska już chce renegocjować umowę z Intelem, czy zatem rząd, którego był Pan członkiem wynegocjował złe warunki z tym inwestorem?

Ta inwestycja to gigantyczna szansa dla Dolnego Śląska i całego kraju. (…) Wejście do łańcucha dostaw półprzewodników to awans do gospodarczej ligi, w której do tej pory Polska nie grała. To też wysokopłatne miejsca pracy i rozwój polskich uniwersytetów.

(…) Nigdy wcześniej nie ulokowano w Polsce tak dużej kwoty i dlatego nie wyobrażam sobie, żeby taka okazja przeszła nam koło nosa. Natomiast wielkie pieniądze lubią ciszę i dlatego dopóki nie mamy oficjalnego komunikatu rządu albo spółki powstrzymam się od dalszych komentarzy.

Słyszymy, że Niemcy są zainteresowani przyciągnięciem inwestycji Intela do siebie, czy myśli Pan, że odbędzie się to kosztem inwestycji w Polsce?

Zakład w Magdeburgu będzie elementem całego ekosystemu produkcji półprzewodników, w który inwestuje Intel. Te zakłady mają ze sobą współpracować, a nie konkurować. Wynegocjowaliśmy dla Polski bardzo dobre warunki - jeżeli ta umowa nie doszłaby do skutku, to byłaby to prawdziwa katastrofa.

