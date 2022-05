Resort gospodarki Niemiec: Projekt NS2 „praktycznie martwy”

Rzeczniczka ministerstwa gospodarki Niemiec Annika Einhorn stwierdziła, że z powodu prowadzonej przez Rosję inwazji na Ukrainę projekt Nord Stream 2 jest „praktycznie martwy”. Niemcy będą zwiększać import gazu z innych kierunków niż rosyjski, w tym z Holandii i – tak jak Polska – z Norwegii – informuje serwis Biznesalert.pl

W zeszłym tygodniu porozumieliśmy się z Norwegią i Holandią ws. dostaw gazu. Jeżeli będzie potrzeba, możemy w porozumieniu z naszymi partnerami zwiększyć wolumeny dostaw. Jeżeli chodzi o projekt Nord Stream 2, przez to co dzieje się na Ukrainie możemy powiedzieć, że tak naprawdę jest on martwy – powiedziała cytowana na portalu Biznesalert.pl Annika Einhorn.