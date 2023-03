MF: "Jesteśmy tym rządem, który sprawił, że podatki w Polsce są na niższym poziomie"

Po zmianach podatkowych efektywna stawka PIT wynosi w Polsce 8,47 proc. – powiedział we wtorek na konferencji prasowej wiceminister finansów Artur Soboń.

W 2019 r. obniżyliśmy dolną stawkę podatkową z 18 do 17 proc., a na koniec czerwca z 17 do 12 proc. W rezultacie efektywna stawka PIT w Polsce wynosi 8,47 proc.– powiedział we wtorek na konferencji prasowej wiceminister finansów Artur Soboń.

Podał także dane dla CIT – w przypadku którego efektywna stawka podatkowa wynosi 16,76 proc. – oraz dla VAT, dla którego to podatku średnia ważona stawka wynosi 16,95 proc.

Udało się uszczelnić system podatkowy, stworzyć solidną bazę podatkową i zrobiliśmy to, zachowując naprawdę konkurencyjne stawki podatkowe – ocenił Soboń.

Wiceminister przypomniał także inne zmiany w podatkach dochodowych, które są korzystne dla podatników, a więc podwyższenie kwoty wolnej do 30 tys. zł i progu podatkowego do 120 tys. zł. Poza tym wskazał na zerowy PIT dla seniorów czy dla młodych.

Zwrócił uwagę również na procedowane obecnie w Sejmie zmiany w podatkach od zysków kapitałowych. Chodzi przede wszystkim o projekt, wprowadzający możliwość kompensacji strat lub zysków z inwestowania w fundusze inwestycyjne na takich samych zasadach, jak to jest obecnie w przypadku akcji. Możliwość kompensacji obejmie także dochody z kapitałów pieniężnych, a więc np. z inwestycji na rynku walutowym.

Soboń przypomniał także o obniżkach stawek w podatku zryczałtowanym od przychodów ewidencjonowanych. Chodzi m.in. o redukcję stawki dla usług niematerialnych z 17 proc. do 15 proc., dla usług medycznych z 15 proc. do 14 proc., a dla wybranych usług IT z 15 proc. do 12 proc., a także o podniesienie limitu przychodów, do którego przedsiębiorca może korzystać z tego podatku z 250 tys. euro do 2 mln euro.

Jesteśmy tym rządem, który sprawił, że podatki w Polsce są na niższym poziomie i jednocześnie realizują politykę państwa, związaną m.in. ze wsparciem rodziny. Od 2016 roku wprowadziliśmy ok. 30 rozwiązań, które obniżyły podatki– stwierdził Soboń.

Do tych rozwiązań zaliczył także zmiany w matrycy VAT, wskutek których więcej grup towarowych korzysta z obniżonych stawek. Wskazał również na tarcze antyinflacyjne, w ramach którego w 2022 r. obowiązywały niższe stawki podatkowe np. na paliwa czy gaz.

W 2022 r. wprowadziliśmy tarczę antyinflacyjną, polegającą na obniżce VAT do stawek minimalnych lub nawet poniżej. Kosztowało to budżet 37 mld zł– powiedział we wtorek podczas konferencji prasowej wiceminister finansów Artur Soboń.

Przypomniał, że tarcza antyinflacyjna objęła także obniżki akcyzy, m.in. na paliwa i energię elektryczną.

Tutaj koszt dla budżetu był niższy i wyniósł 3,2 mld zł – dodał Artur Soboń.

