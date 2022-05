Pekao świętuje Światowy Dzień Pszczół z dziećmi z Ukrainy

Pszczoły pełnią istotną rolę w ekosystemie, ponieważ zapylają kwiaty, a poza tym produkują pyszny i bardzo zdrowy miód. Przypadający na dzisiaj Światowy Dzień Pszczół Bank Pekao obchodzi wraz z Fundacją Apiterra, partnerem społecznym banku. W ramach podjętej przez Pekao inicjatywy „Bank miodem płynący” na dziedzińcu przy centrali banku w Warszawie funkcjonuje pszczele stoisko – prezentowane na nim materiały edukacyjne opowiadają o życiu i zwyczajach pszczół – czytamy na stronie pekao.com.pl

W tym roku Bank Pekao zaprosił do wspólnego świętowania również dzieci – polskie i ukraińskie – ze szkoły podstawowej nr 280 w Warszawie wraz z nauczycielami. Uczestnicy święta pszczół obejrzą m.in. film o pszczelarstwie w Tanzanii, wezmą udział w warsztatach i posłuchają prelekcji o ochronie owadów. Na dachu budynku C centrali banku w Warszawie obecnych jest 9 uli, są one na co dzień schronieniem dla 240 tys. pszczół.

Nie każdy pewnie wie, że najstarszy dowód na konsumpcję miodu pochodzi sprzed około 12 tysięcy lat przed naszą erą. Tego i innych ciekawych rzeczy – w tym budowy ula czy miodarki, urządzenia do odwirowywania miodów z plastrów pszczelich, dzieci oraz pracownicy mogą dowiedzieć się na warsztatach, które towarzyszą obchodom wydarzenia – czytamy na stronie banku. Bank Pekao troszczy się o środowisko naturalne, zachęcając niezmiennie swoich pracowników do postaw pro-ekologicznych. Do edukacji przyrodniczej podchodzimy odpowiedzialnie, w pełnym poszanowaniu dla bioróżnorodności i otaczającej nas przyrody. Potwierdzają to inicjatywy takie jak Bank miodem płynący, dzięki któremu propagujemy wiedzę o pszczołach, czy program edukacyjny EKOlogia na bank!, promujący odpowiedzialną konsumpcję. Wszystkie te działania doskonale wpisują się w przyjętą w czerwcu 2021 r. strategię ESG Banku Pekao – powiedział Leszek Skiba, prezes Banku Pekao SA, który razem z pracownikami i dziećmi bierze udział w obchodach Światowego Dnia Pszczół.

Wspólna inicjatywa „Bank miodem płynący” Banku Pekao i fundacji Apiterra prowadzona od 2018 r. ma na celu zachęcenie pracowników do wdrażania pro-ekologicznego trybu życia. Propaguje wiedzę związaną z pszczołami, o rozwoju pszczelich rodzin, w tym zarówno pszczoły miodnej, jak i dzikiej, oraz ich chronienie.

Od stuleci na terenie Polski i Europy Środkowo - Wschodniej pszczoły zamieszkują barcie. Kłody bartne wieszane przez bartników na drzewach to ich naturalny i pierwotny habitat. Bank oprócz pszczoły miejskiej, interesuje się również losem pszczoły dzikiej, która pełni bardzo ważną rolę w eko-systemach leśnych. Zapylają wiele gatunków drzew, krzewów i roślin runa leśnego. Dlatego też bankowi wolontariusze wraz z Fundacją Apiterra, pod czujnym okiem Bractwa Bartnego, zbudowali barcie, które zawisną na drzewach Puszczy Stromeckiej, dając dom pszczelim rodzinom – powiedział Rafał Ultracki, prezes Fundacji Banku Pekao SA, dyrektor Biura Wolontariatu i Kultury Korporacyjnej w Banku Pekao SA.

Bank Pekao/ mt