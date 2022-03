Będzie dotacja na dziecko z Ukrainy! Zobacz kwotę

Przewidujemy dodatkową dotację na dziecko ukraińskie w przedszkolu. Prawdopodobnie będzie to ok. 5 tys. zł. Do polskiego systemu edukacji zapisanych jest sto kilkanaście tysięcy uczniów z Ukrainy – poinformował w poniedziałek wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski.

Piontkowski był pytany w Radiu Zet o liczbę uczniów z Ukrainy w polskich szkołach. „Mamy informacje na koniec tygodnia o stu kilkunastu tysiącach uczniów z Ukrainy, zapisanych do polskiego systemu edukacji” – powiedział wiceminister.

Jak dodał, resort zaleca, by nieznający polskiego uczniowie z Ukrainy byli w pierwszej kolejności zapisywani do oddziałów przygotowawczych. „Zakładamy, że będzie minimum 6 godzin tygodniowo polskiego” – dodał.

Piontkowski zauważył, że oddziały przygotowawcze nie muszą mieścić się w budynkach szkolnych, a spółki Skarbu Państwa udostępnią miejsca dla takich oddziałów.

„Prawdopodobnie dziś lub jutro minister Czarnek będzie o tym mówił. Mamy konkretne oferty ze strony spółek – także w Warszawie i w kilku innych miastach. To mogą być biurowce, które dzisiaj nie są używane, nawet jakieś ośrodki wypoczynkowe. Myślę, że przede wszystkich będą to biurowce” – ocenił.

Piontkowski powiedział też, że MEiN apeluje do samorządów o tworzenie oddziałów przygotowawczych, a na życzenie samorządów podniesiono maksymalną liczebność uczniów.

Piontkowski był też pytany o to, gdzie samorządy mają znaleźć pieniądze na powiększone o dzieci ukraińskie grupy przedszkolne.

„Przewidujemy dodatkową dotację na dziecko ukraińskie w przedszkolu. Prawdopodobnie będzie to ok. 5 tys. złotych na jedno dziecko” – powiedział Piontkowski.

Poinformował, że trwają w tej sprawie konsultacje z Ministerstwem Finansów. „Potem będą także rozmowy z samorządowcami” – zapowiedział.

W Dzienniku Ustaw 21 marca opublikowano rozporządzenie o nauce dzieci ukraińskich. Dopuszcza ono zwiększenie w roku szkolnym 2021/2022 liczby dzieci w oddziałach w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i w oddziałach klas I–III szkół podstawowych.

Do oddziału przedszkolnego można przyjmować większą niż dotąd liczbę dzieci. Zgodnie z obowiązującymi do tej pory przepisami w oddziale przedszkola mogło być 25 dzieci. Rozporządzenie dopuszcza przyjęcie trojga dodatkowych dzieci uchodźców z Ukrainy. Rozwiązanie to dotyczy także oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

Regulacja zakłada podobne rozwiązanie dla klas I, II lub III publicznej szkoły podstawowej. Przepisy dopuszczają zwiększenie liczby uczniów w tych klasach powyżej 25 osób – o 4 uczniów będących obywatelami Ukrainy (dopuszczalna liczba uczniów w tych oddziałach nie może przekraczać 29).

PAP/ as/