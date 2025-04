Kochajmy pszczoły, tak szybko mogą nam zniknąć

W Polsce jest ponad 2 mln pszczelich rodzin, według ekspertów jedna trzecia z nich jest podtruwana pestycydami. Zagrożeniem dla pszczelich rodzin jest też wprowadzanie do upraw roślin samopylnych i pszczele choroby: warroza i nosemoza.

Według szacunków naukowców w Polsce pszczelarstwem zajmuje się już ok. 40 tys. osób, które mają pod opieką ponad 2 mln pszczelich rodzin. Owady opuszczają ule od końca lutego, wraz z poprawą pogody intensywność ich pracy będzie rosła.

„Pszczoły przeżyły zimę nie najgorzej, nie mamy informacji o tym, żeby upadki rodzin pszczelich były ponad planowe” - powiedział PAP dr inż. Maciej Siuda z Katedry Pszczelnictwa na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Wyjaśnił, że normą jest upadek do 10 proc. rodzin w pasiece. Naukowiec dodał, że pszczelarze zgłaszają ekspertom, że po łagodnej zimie w ulach został jeszcze pokarm.

Lista zagrożeń dla polskich pszczół szybko rośnie

Według dr. inż. Siudy mimo przetrwania zimy polskim pszczołom wciąż zagrażają opryski z pestycydami. „Szacuje się, że jedna trzecia pszczelich rodzin jest nimi podtruwana. Nie wszyscy rolnicy są świadomi tego, co robią. Wydaje im się, że jak na ulotce oprysku jest napisane, że jest on +mało szkodliwy+ dla pszczół, to znaczy, że jest bezpieczny dla pszczół. Nie, to nie jest to samo” - podkreślił i zaapelował do rolników o roztropne i zgodne z ulotkami używanie oprysków.

Pewnym zagrożeniem dla polskich pszczół jest też wprowadzanie przez rolników do uprawy zbóż samopylnych. „Takie rośliny, mam na myśli głównie rzepaki, są prawie pozbawione pożytku, który zbierają pszczoły” - podkreślił dr inż. Siuda. Zdaniem naukowca na razie w Polsce nie sieje się dużo tego typu zbóż, ale takie zagrożenie dla pszczół należy mieć na uwadze.

Polskie pszczoły wciąż nękają także choroby, z których najpopularniejsze to warroza (wywołują ją roztocza, które żerują na pszczołach) oraz nosemoza (wywołują ją jednokomórkowe pasożyty, które powodują chorobę układu pokarmowego pszczół). „Pierwsza z chorób jest w Polsce od lat 80. XX w., druga od lat 90. XX w. i obie są dla pszczół zabójcze” - podkreślił dr inż. Siuda.

PAP, sek

