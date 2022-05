Katar będzie dostarczał gaz dla Niemiec

Do drugiej połowy 2024 roku Włochy chcą uniezależnić się od dostaw rosyjskiego gazu - ogłosił we wtorek minister do spraw transformacji ekologicznej Roberto Cingolani na łamach dziennika "La Repubblica". Poinformował, że wzrosną dostawy surowca z takich krajów, jak Algieria, Angola, Kongo i Katar