Jacek Bartosiak założy partię z Gowinem? Tajemniczy tweet!

Jacek Bartosiak, geopolitolog i publicysta założy partię z Jarosławem Gowinem? Takie spekulacje objawiły się na twitterze.

Partia Jarosława Gowina Porozumienie udostępniła na TT grafikę z cytatem ze znanego geopolitologa dr Jacka Bartosiaka. Wypowiedź dotyczy reformy wojska.

Bartosiak jest autorem koncepcji tzw. Armii Nowego Wzoru. Idea ta, w największym skrócie, zakłada rezygnację z wojsk pancernych na rzecz lekkich formacji piechoty, wyposażonych w broń rakietową.

Idea ta była niejednokrotnie krytykowana, między innymi przez eksperta ds. geopolityki i obronności Krzysztofa Wojczala:

Warto podkreślić, że ukraińskie przygotowania do wojny były uczynione we współpracy i w konsultacji z ekspertami amerykańskimi. Nie powinno to dziwić . Amerykanie również wprowadzili program reform [wojskowych], zgodnie z którym mają tworzyć superciężkie dywizje pancerne, tzw. przełamujące. Będą one miały znacznie więcej czołgów niż ta tradycyjna pancerna dywizja. Mało tego, nawet jednostki lekkiej piechoty amerykańskiej mają zostać wyposażone w czołgi, tylko że lekkie