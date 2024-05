Sasin: Okazało się, że to co zrobił Błaszczak było dobre

Dzisiejsze wystąpienie obecnego szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza sprowadzało się do tego, że wszystko, co rozpoczął Mariusz Błaszczak (PiS) było dobre - napisał na platformie X poseł Jacek Sasin. Jak komentuje sam były szef MON: Wystąpienie Władysława Kosiniaka-Kamysza to był „spektakularny fikołek logiczny”. W kwestii obronności mówił językiem PiS, jednocześnie krytykując nasz rząd.

Wicepremier, minister obrony narodowej przedstawił w środę w Sejmie informację na temat bezpieczeństwa Polski i Polaków.

Dzisiejsze wystąpienie Władysława Kosiniaka-Kamysza sprowadzało się do tego, że wszystko, co rozpoczął Mariusz Błaszczak, jest dobre i będzie kontynuowane - napisał poseł Jacek Sasin.

Dodał, że szef MON(PSL) niesłusznie podnosił glos krytyczny wobec ugrupowanie PiS, skoro planuje kontynuować wszystkie projekty poprzedniego rządu.

I dobrze. Szkoda, że otwarcie się nie przyznał, że krytykując nas byli w błędzie. Oczekiwałbym tylko słowa przepraszam. Nie wobec nas, ale wobec funkcjonariuszy i żołnierzy, którzy bronią polskiej granicy z Białorusią a przez ostatnie lata byli przez Was opluwani i niesprawiedliwie krytykowani. Zasługują na uznanie i szacunek za swoją ciężką pracę i poświęcenie dla kraju - dodał poseł Jacek Sasin.

Sam Błaszczak komentuje wystąpienie

Wystąpienie szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza to był „spektakularny fikołek logiczny”. W kwestii obronności mówił językiem PiS, jednocześnie krytykując nasz rząd - mówił w środę b. szef MON Mariusz Błaszczak (PiS) podczas dyskusji nad informacją szefa MON nt. bezpieczeństwa.

Błaszczak reprezentując klub PiS podczas dyskusji nad informacją, odnosząc się do wystąpienia szefa MON, nazwał je „spektakularnym fikołkiem logicznym”.

Pan minister Kosiniak-Kamysz nie przedstawił własnej wizji, jeżeli chodzi o obronność, zapowiedział kontynuację, de facto mówił językiem Prawa i Sprawiedliwości, ale jednocześnie krytykował rząd PiS - powiedział.

Szef klubu PiS zaznaczył, że w przemówieniu Kosiniaka-Kamysza zabrakło też przeprosin „za te wszystkie ataki, jakie były przypuszczane przez dziś rządzących, kiedy byli w opozycji, wobec żołnierzy Wojska Polskiego”. Nawiązał tym samym do działań hybrydowych na granicy polsko-białoruskiej.

Projekt „Likwidacja”, czyli rząd PO-PSL

Błaszczak dodał, że rząd PO-PSL w latach 2007-2015 „zlikwidował ponad 600 jednostek organizacyjnych WP”.

Otworzyliście wówczas Putinowi drogę do tego, aby napadał na Polskę - dodał. Wymienił także działania z czasów rządów PiS, m.in. zakupy baterii Patriot, artylerii HIMARS, samolotów F-35 oraz czołgów Abrams.

