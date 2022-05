Sasin: Citi chce uczestniczyć w przygotowaniu budowy atomu

Citi zadeklarował udział w przygotowaniu polskiego planu inwestycji w atom oraz odnawialne źródła energii (OZE) wraz z planem finansowym, który mógłby zostać przedstawiony instytucjom finansowym w celu pozyskania finansowania dla przyśpieszenia rozwoju tego sektora w Polsce, poinformował wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin

Sasin spotkał się wczoraj z wiceprezesem Citi Jayem Collinsem podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos.

Rozmowa dotyczyła przygotowania odpowiednich dokumentów strategicznych, które by skłoniły do tego, by to zaangażowanie kapitałowe mogło mieć miejsce. […] Pan wiceprezes Collins zadeklarował udział Citibanku w przygotowaniu takiego krajowego planu inwestycji wraz z planem finansowym, który mógłby zostać przedstawiony międzynarodowym organizacjom finansowym - powiedział Sasin w radiowej Jedynce.

Liczymy na to, że Citibank, ale też inne międzynarodowe instytucje finansowe użyczą […] swoich funduszy na te inwestycje w czystą energię czyli atom i OZE - dodał.