Jest więcej pieniędzy na rynku. Dlaczego?

W kwietniu 2022 r. wartość podaży pieniądza M3 zwiększyła się o 3,7 mld zł. Do jej wzrostu przyczynił się głównie wzrost wartości depozytów i innych zobowiązań wobec gospodarstw domowych oraz gotówki w obiegu – podał NBP we wtorkowym komunikacie

Na koniec kwietnia 2022 r. wartość podaży pieniądza M3 wyniosła 2 013,2 mld zł i była o 3,7 mld zł wyższa niż na koniec marca 2022 r. – podał NBP we wtorkowym komunikacie.

Pieniądz M3 to najszerszy wskaźnik pomiaru ilości pieniądza w gospodarce. Obejmuje m.in. posiadaną przez ludność gotówkę, oszczędności w bankach do wypłaty na żądanie, depozyty w walucie oraz papiery dłużne, np. obligacje, papiery wartościowe.

W kwietniu 2022 r. wartość zaliczanych do podaży pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań w sektorze gospodarstw domowych zwiększyła się o 8,4 mld zł, tj. o 0,8 proc., do poziomu 1 028,0 mld zł, a wartość gotówki w obiegu o 3,6 mld zł, tj. o 1,0 proc., do poziomu 376,0 mld zł. Wartość depozytów i innych zobowiązań w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych spadła o 7,0 mld zł, tj. 1,7 proc., do poziomu 408,6 mld zł., a w sektorze instytucji samorządowych o 1,6 mld zł, tj. 1,9 proc., do poziomu 83,5 mld zł – stwierdzono w komunikacie banku centralnego.

Stwierdzono w nim ponadto, że zadłużenie przedsiębiorstw niefinansowych wzrosło o 13,8 mld zł, tj. o 3,4 proc., do poziomu 414,7 mld zł, a gospodarstw domowych spadło o 2,2 mld zł, tj. o 0,3 proc., do poziomu 821,4 mld zł. Zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego zmniejszyło się o 9,6 mld zł, tj. o 2,5 proc., do poziomu 374,1 mld zł.

Czytaj też: Sasin: Citi chce uczestniczyć w przygotowaniu budowy atomu

PAP/mt