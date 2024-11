Znaczący wzrost podaży pieniądza. Skąd ten skok?

W październiku br. wartość podaży pieniądza M3 zwiększyła się o 36,2 mld zł wobec września - poinformował we wtorek NBP. Było to spowodowane głównie wzrostem wartości depozytów i innych zobowiązań wobec sektora gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw niefinansowych.

Z opublikowanych we wtorek przez Narodowy Bank Polski danych wynika, że na koniec października 2024 r. wartość podaży pieniądza M3 wyniosła 2 bln 415,4 mld zł i była o 36,2 mld zł wyższa niż na koniec września 2024 r. Oznacza to wzrost o 1,5 proc. m/m i wzrost o 7,8 proc. w ujęciu rocznym.

Jak przekazał NBP, w październiku 2024 r. wartość zaliczanych do podaży pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań w sektorze gospodarstw domowych wzrosła o 17,7 mld zł, tj. 1,4 proc., do poziomu 1 bln 294,1 mld zł, a w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych o 14,9 mld zł, tj. 3,0 proc., do poziomu 504,6 mld zł.**

Z kolei zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego zwiększyło się o 5,3 mld zł, tj. 1,3 proc., do poziomu 422,0 mld zł. Zadłużenie sektora przedsiębiorstw niefinansowych wzrosło o 3,0 mld zł, tj.0,7 proc., do poziomu 419,5 mld zł, sektora gospodarstw domowych o 2,7 mld zł, tj. 0,3 proc., do poziomu 798,8 mld zł, a sektora pozostałych instytucji finansowych wzrosło o 2,6 mld zł, tj. 1,2 proc., do poziomu 225,9 mld zł.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Jak Northvolt „przepalił” miliardy

U Niemców słabo, u nas przemysł rośnie. Jak to możliwe?

Ekologiczne mrzonki Brukseli

»» Były prezes Orlenu Daniel Obajtek o dramatycznej obecnie kondycji paliwowego koncernu - oglądaj na antenie telewizji wPolsce24