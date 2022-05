Sasin: Ceny paliw nie są winą kogokolwiek w Polsce

Prawda jest taka, że Orlen dzisiaj ma zyski głównie z rynków zagranicznych. Dzisiaj to międzynarodowy koncern, który działa na wielu rynkach i w sposób perspektywiczny. Budujemy dzisiaj polską potęgę gospodarczą - mówił w środę wicepremier, Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin

Wicepremier wystąpił w sejmie, odpowiadając na oskarżenia w kwestii cen paliw

W Polsce dzisiaj dzięki działaniom, które podjął rząd: obniżyliśmy do absolutnego minimum wszystkie narzuty na ceny paliw i innych surowców energetycznych, obniżyliśmy do minimum VAT i akcyzę, również Orlen zminimalizował swoje marże (mamy najtańsze paliwo w Europie). Tak, ceny dzisiaj są drogie, ale w wielu krajach europejskich w przeliczeniu na złotówki litr przekracza cenę 11 zł. Mamy najtańsze paliwo, jest drogie, ale to nie jest wina kogokolwiek w Polsce. Dzisiaj to wina wysokiej ceny surowców energetycznych - dodał Sasin.