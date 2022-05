Lokalizacja Portu Solidarność – lata badań i analiz

Centralny Port Komunikacyjny to jedna z największych inwestycji infrastrukturalnych w historii Polski. W jej centrum jest Port Solidarność, którego lokalizacja klarowała się przez dziesięciolecia.

Port Solidarność: 37 km na zachód od stolicy, miedzy Warszawą i Łodzią (czyli pierwszy i trzecim najliczniej zamieszkanym miastem w Polsce), po północnej stronie autostrady A2, na skrzyżowaniu przygotowywanych linii dużych prędkości: z Warszawy przez Łódź do Wrocławia i CMK-Północ, czyli przedłużenia Centralnej Magistrali Kolejowej do Trójmiasta. To jedne z najważniejszych aspektów lokalizacji nowego centralnego lotniska dla Polski.

Szczegółową preferowaną lokalizację hubu na terenie gmin Baranów, Teresin i Wiskitki spółka CPK przedstawiła w połowie grudnia ubiegłego roku. Teren ok. 41 km kw. został wybrany tak, żeby zapewnić optymalne parametry operacyjne, a jednocześnie uniknąć ingerencji w tereny najliczniej zamieszkałe i ominąć miejsca ważne dla społeczności lokalnej.

Pół wieku dyskusji

A teraz cofnijmy się do przeszłości. Pierwsza koncepcja centralnego lotniska dla Polski powstała ok. 50 lat temu. Znajduje ona swoje odzwierciedlenie w archiwalnym dokumencie „Opis projektu wyboru nowego lotniska dla Warszawy realizowanego w latach 1971-1974”.

Zasadnicze prace na dokładną lokalizacją nowego portu ruszyły w XXI w. W następnych latach i pod kolejnymi rządami powstało szereg analiz i dokumentów, które potwierdzały zasadność budowy portu lotniczego między Warszawą i Łodzią, które zastąpi Lotnisko Chopina.

Wybór ostatecznej lokalizacji Portu Solidarność w ramach CPK nastąpił w oparciu o obiektywne i mierzalne kryteria. Wynikają one zarówno z potrzeby zapewnienia możliwości funkcjonowania lotniska, jak również rozwoju sieci kolejowej obsługującej cały kraj. Analizowano kilka lokalizacji pod budowę centralnego lotniska, w tym m.in.: Modlin, Wołomin, Sochaczew, Baranów, Mszczonów czy Nowe Miasto nad Pilicą.

Nowoczesne analizy

Eksperci przeanalizowali wszystkie lokalizacje pod kątem określonych dla inwestycji najważniejszych kryteriów (tzw. warunków brzegowych) dla CPK: odległości od centrum Warszawy (do 50 km), dostępności komunikacyjnej (m.in. lokalizacji w rejonie istniejących i planów szlaków drogowych i kolejowych), gęstości zaludnienia (poniżej 400 osób na km kw.), uwarunkowań terenowych (wykluczono obszary charakteryzujące się np. dużym udziałem spadków terenu powyżej 3 proc.), ograniczeń środowiskowych (dotyczących hałasu i obszarów chronionych) czy ograniczeń operacji lotniczych (wykluczono m.in. poligony wojskowe i przestrzeń powietrzną nad Puszczą Kampinoską).

Finalny werdykt

W wyniku analizy w ramach studium lokalizacyjnego Baranów wypadł najlepiej spośród wszystkich lokalizacji. W tym przypadku wyzwaniem było dotrzymanie wymaganego kryterium czasu dojazdu bezpośrednim pociągiem do Warszawy w 15 minut. Z tego względu podjęto decyzję, aby w ramach branych pod uwagę wariantów nieznacznie przesunąć obszar inwestycji na wschód. To właśnie dzięki temu lokalizacja Baranowa spełnia wszystkie kryteria przewidziane w rządowej Koncepcji CPK z 2017 roku.

Baranów okazał się najlepszą lokalizacją m.in. z uwagi na niewielką odległości od Warszawy oraz możliwości dojazdu samochodem i koleją. Do Portu Solidarność będzie można dotrzeć zarówno istniejącą autostradą A2, która wkrótce zostanie poszerzona do trzech pasów w każdą stronę (między Warszawą i Pruszkowem do czterech pasów), a także drogą krajową nr 50.

Po wybudowaniu przez CPK linii dużych prędkości Warszawa-Łódź, dla której już na początku czerwca spółka CPK wskaże wariant inwestorski, pociągiem da się dotrzeć do CPK ze stolicy w kwadrans, a z Łodzi w pół godziny. System 10 „szprych” kolejowych CPK, których budowa zaplanowana jest do końca 2034 r., zapewni możliwość dojazdu do Portu Solidarność w czasie do 2,5 godz. z większości miast wojewódzkich.

CPK / autor: Preferowany obszar lokalizacji Portu Solidarność ogłoszony w grudniu 2021 r.

CPK / autor: Koncepcja terminalu Portu Solidarność autorstwa Foster + Partners (materiał poglądowy)