Tauron chce skończyć przygotowania do NABE do końca czerwca

Tauron Polska Energia chce zamknąć wewnętrzną reorganizację związaną z przygotowaniem węglowych aktywów wytwórczych do wydzielenia i przekazania do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE) do końca czerwca, poinformował prezes Paweł Szczeszek

Do końca czerwca chcemy zamknąć wewnętrzną reorganizację związaną z przygotowaniem do wydzielenia konwencjonalnych aktywów wytwórczych. Przygotowaliśmy procesy zmiany własnościowej spółek serwisowych i wypracowaliśmy zakres i zasady zmian funkcji wsparcia, w tym przejścia pracowników - powiedział Szczeszek podczas telekonferencji.

Równocześnie grupa wyodrębnia działalność niezwiązaną z aktywami wytwórczymi, jak nieruchomości pod inwestycje w farmy fotowoltaiczne, bloki gazowe czy projekty wodorowe.

Działalność ta zostanie przeniesiona do nowej spółki - Tauron Inwestycje - dodał prezes.

Wycena aktywów powinna zostać zakończona na przełomie III i IV kw. br.

Proces przygotowań do wydzielenia aktywów do NABE przebiega zgodnie z harmonogramem, podkreślił Szczeszek.

Na początku marca Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu „Transformacja sektora elektroenergetycznego w Polsce. Wydzielenie wytwórczych aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa”. Dokument przewiduje utworzenie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE).

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.

Czytaj też: Horała: Wywłaszczeni z terenu CPK dostaną konkretne pieniądze

isbnews.pl/mt