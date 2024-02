Miotła Tuska. W Orlenie nowa rada nadzorcza

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Orlenu powołało we wtorek nową radę nadzorczą spółki. Wcześniej walne odwołało członków poprzedniej i ustaliło liczbę członków rady na 10. Przewodniczącym nowej rady został Wojciech Popiołek.

Poza przewodniczącym rady nadzorczej walne powołało zgłoszonych do rady przez Skarb Państwa: Michała Gajdusa, Ewę Gąsiorek, Katarzynę Łobos, Kazimierza Mordaszewskiego, Mikołaja Pietrzaka, Ireneusza Sitarskiego, Tomasza Sójkę i Tomasza Zielińskiego.

Wojciech Popiołek, który we wtorek został odwołany przez ministra aktywów z rady z upływem dnia 6 lutego, został do niej ponownie powołany z dniem 7 lutego. Również z dniem 7 lutego został powołany na przewodniczącego rady nadzorczej Orlenu.

Wcześniej w głosowaniu walne zgromadzenie odwołało cały poptrzedni skład rady nadzorczej: Wojciecha Jasińskiego, Andrzeja Szumańskiego, Annę Wójcik, Barbarę Jarzembowską, Andrzeja Kapałę, Jadwigę Lesisz, Romana Kusza, oraz Annę Sakowicz-Kacz. Za odwołaniem każdego członka padło ponad 73 proc. głosów.

W Radzie jedno miejsce obsadzi Skarb Państwa

Po wtorkowych głosowaniach NWZ Orlenu w 10-osobowej radzie nadzorczej spółki zasiada 9 osób, w tym przewodniczący. Oznacza to, że do obsadzenia pozostaje tam jedno miejsce, które - zgodnie ze statutem spółki - zajmuje kandydat wskazany bezpośrednio przez Skarb Państwa, który reprezentuje szefa resortu aktywów państwowych. Wcześniej, do wtorku, miejsce to w radzie zajmował prof. Popiołek, który po odwołaniu przez ministra aktywów państwowych ponownie znalazł się w jej składzie, tym razem wybrany przez akcjonariuszy.

Zgodnie ze statutem Orlenu w skład rady nadzorczej może wchodzić od sześciu do 15 członków, w tym przewodniczący. Skarb Państwa, który reprezentuje tam podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji do niego należących. Obecnie minister aktywów państwowych ma prawo do powoływania i odwoływania jednego członka rady, a pozostałych powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

Kiedy nowy zarząd spółki?

Według spekulacji medialnych zmiany w radzie nadzorczej mogą być wstępem do zmian w zarządzie Orlenu. Według statutu koncernu, rada nadzorcza powołuje i odwołuje członków zarządu spółki, z zastrzeżeniem, że jeden członek zarządu jest powoływany przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, do czasu zbycia przez Skarb Państwa ostatniej akcji spółki, a decyzję o jego odwołaniu podejmuje rada nadzorcza.

Jak zakłada statut Orlenu, w skład zarządu może wchodzić tam od pięciu do jedenastu członków, w tym prezes, wiceprezesi i pozostali członkowie. Do poniedziałku - 5 lutego zarząd spółki liczył 11 osób, ale jego skład zmniejszył się, gdyż z końcem tego dnia funkcje przestali pełnić prezes Daniel Obajtek - odwołany przez radę nadzorczą po tym, jak oddał się wcześniej do jej dyspozycji oraz członkowie zarządu, którzy złożyli rezygnacje: ds. finansowych - Jan Szewczak, ds. handlu i logistyki - Michał Róg, ds. transformacji cyfrowej - Patrycja Klarecka, a także ds. korporacyjnych - Armen Artwich.

Przed rozpoczęciem wtorkowego NWZ Orlenu w zarządzie spółki pozostali członkowie: Józef Węgrecki - ds. operacyjnych, Piotr Sabat - ds. rozwoju, Adam Burak - ds. komunikacji i marketingu, Krzysztof Nowicki - ds. produkcji i optymalizacji, Iwona Waksmundzka-Olejniczak - ds. strategii i zrównoważonego rozwoju oraz Robert Perkowski - ds. wydobycia.

PAP, sek

PAP, sek