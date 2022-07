„Wygrywamy zaczyna się od WY” – zgłoś pomysł na obiekty sportowe i kulturalne

Rusza ogólnopolska kampania „Wygrywamy zaczyna się od WY”, której Ambasadorem jest Robert Lewandowski

Od dziś za pośrednictwem www.gramywygrywamy.pl można zgłaszać pomysły na budowę, modernizację, remont czy doposażenie wybranego obiektu sportowego lub kulturalnego w swojej okolicy. W każdym województwie dofinansowanie może wynieść nawet do 200 tys. zł.

Pomysły będą podpowiedzią dla dysponentów infrastruktury sportowej i kulturalnej, co warto poprawić, zmienić albo wybudować w danej okolicy. Równolegle właściciele bądź najemcy takich obiektów (organizacje pozarządowe, samorządy terytorialne, muzea bądź inne zarejestrowane instytucje kulturalne lub sportowe) mogą bezpośrednio zgłaszać wnioski o dofinansowanie swoich projektów infrastrukturalnych. Jeżeli będą one odpowiadały na potrzeby zgłoszone przez graczy LOTTO, to przy końcowej ocenie otrzymają dodatkowe punkty. Szczegółowe zasady znajdują się na www.gramywygrywamy.pl oraz www.fundacjalotto.pl/sportowo-kulturalnie-lokalnie.

Po zamknięciu zgłoszeń rozpocznie się ocena wniosków, na podstawie której zostanie wskazane do pięciu najlepszych projektów w każdym województwie. Gracze LOTTO na stronie www.gramywygrywamy.pl będą mogli zagłosować na wybrany przez siebie projekt inwestycyjny. Każdy gracz będzie mógł oddać liczbę głosów uzależnioną od liczby kodów do rejestracji na panelu do głosowania pozyskanych poprzez zakup gier LOTTO (stacjonarnie lub online). Dzięki głosowaniu powstanie lista rankingowa najbardziej pożądanych lokalnych inwestycji. To na jej podstawie zostaną wybrane projekty do dofinasowania o łącznej kwocie do 200 tys. zł w każdym województwie.

Możliwość zgłaszania pomysłów oraz wniosków zakończy się 13 września 2022 roku. Ogłoszenie pięciu najlepszych projektów inwestycyjnych w każdym województwie nastąpi 20 października 2022 roku i wtedy też rozpocznie się głosowanie, które potrwa do 20 listopada. Wyniki konkursu będą opublikowane do 30 listopada na stronach www.fundacjalotto.pl oraz www.gramywygrywamy.pl.

Jako początkujący piłkarz miałem wiele sportowych marzeń. Ich spełnianie wymaga nie tylko ciężkiej pracy, ale także odpowiednich warunków do rozwoju własnych umiejętności. Dziś wszyscy możemy w tym pomóc, bo „Wygrywamy zaczyna się od WY”, czyli od Was. Teraz macie wyjątkową szansę na zgłoszenie własnej inicjatywy na wybudowanie, odnowienie lub wyposażenie w Waszej okolicy wymarzonego obiektu – podsumował Robert Lewandowski. Działalność Totalizatora Sportowego od samego początku opiera się na wsparciu ważnych dziedzin życia społecznego, a inicjatywa „Wygrywamy zaczyna się od WY” przypomina, jak ważną rolę w rozwijaniu polskiego sportu i kultury odgrywają właśnie gracze LOTTO. Wszystko zaczyna się od marzeń, od pomysłu, a my chcemy takie inicjatywy wspierać tak, aby miały swoje szczęśliwe zakończenie – powiedziała Magdalena Kopka-Wojciechowska, Członek Zarządu Totalizatora Sportowego.

Organizatorem konkursu jest Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej.

Spot:

Robert Lewandowski

Robert Lewandowski to jeden z najbardziej utytułowanych sportowców na świecie i najlepszy strzelec w historii polskiej piłki nożnej. W latach 2014-2022 był zawodnikiem Bayernu Monachium, obecnie jest piłkarzem FC Barcelony. Od 2008 roku kapitan reprezentacji Polski. Kilkukrotnie zwyciężył w plebiscycie na Piłkarza Roku w Polsce, a także trzykrotnie został Sportowcem Roku w plebiscycie „Przeglądu Sportowego”. Zdobywca Superpucharu Europy UEFA 2020, wielokrotny król strzelców. Jako jedyny Polak w historii dwa razy z rzędu otrzymał tytuł Piłkarza Roku FIFA (2020-2021).

Totalizator Sportowy

Totalizator Sportowy powstał ponad 66 lat temu, początkowo w celu odbudowania zniszczonej przez wojnę infrastruktury sportowej w Polsce. Dzięki powołaniu przedsiębiorstwa sportowcy uzyskali warunki do trenowania i wsparcie w przygotowaniach do najważniejszych imprez sportowych, co przełożyło się na sukcesy sportowe i medale. Z czasem do misji społecznej dołączyło także wsparcie kultury. Dziś, po ponad sześciu dekadach działalności, Totalizator Sportowy może poszczycić się tytułem największego mecenasa sportu i kultury w Polsce, co potwierdzają środki przekazywane na fundusze celowe związane z rozwojem polskiego sportu i kultury narodowej. Łączna kwota tego wsparcia od 1994 roku wynosi ponad 17,7 mld zł.

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej

Jest fundacją korporacyjną założoną przez Totalizator Sportowy w 2009 roku, która działa na rzecz aktywizacji społeczeństwa w różnych dziedzinach życia, ze szczególnych uwzględnieniem sportu i kultury. Fundacja wspiera nie tylko ważne inicjatywy społeczne innych podmiotów, lecz także prowadzi programy własne, m.in. „Kumulację aktywności”, „OdLOTTOwą jazdę” czy „Sportowe wakacje z Fundacją LOTTO”.