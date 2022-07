LG Energy Wrocław podwaja produkcyję baterii do e-fordów

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na linię pojazdów elektrycznych Forda: Mustang Mach-E i E-Transit, LG Energy Solution (LGES) zwiększa moce produkcyjne baterii w swoim polskim zakładzie LG Energy Solution Wrocław, podała spółka

Dzięki wykorzystaniu już istniejących linii produkcyjnych, a także postępowi w rozbudowie zakładu, LGES jest na dobrej drodze do podwojenia swojej linii produkcyjnej do przyszłego roku. Planuje także dalsze stopniowe zwiększanie mocy produkcyjnych nawet po tym okresie, podkreślono w komunikacie.

LGES rozpoczął dostarczanie swoich baterii dla Forda Mustang Mach-E i E-Transit w drugiej połowie 2020 roku.

Współpraca między LGES a Fordem rozpoczęła się w 2011 roku, kiedy to wyprodukowane w Korei baterie trafiły do elektrycznego Forda Focusa, przypomniano także.

LG Energy Solution, wyodrębniony ze struktur LG Chem, dostarcza baterie litowo-jonowe dla pojazdów elektrycznych, produktów IT i elektronarzędzi oraz do systemów magazynowania energii. W 2016 roku w Biskupicach Podgórnych powstało LG Energy Solution Wrocław, które stanowi pierwsze, a zarazem największe centrum produkcji baterii do samochodów elektrycznych w Europie. Obecna moc produkcyjna wynosi 70 GWh, a w 2025 roku LG Energy Solution Wrocław osiągnie poziom 115 GWh.

Czytaj też: Tesla zamyka fabrykę! Niezorganizowana jak … Niemiec

isbnews.pl/mt