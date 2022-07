Śliwka: Elbląg musi być czwartym portem Polski

Elbląg musi być czwartym portem Polski - apeluje wiceminister aktywów państwowych Andrzej Śliwka

Są jednak osoby, które kategorycznie sprzeciwiają się wizji przejęcia elbląskiego portu przez rząd. Śliwka wskazuje tutaj na polityków PO, PSL i Lewicy. Port w Elblągu ma ogromny potencjał, a przekop Mierzei Wiślanej to także nowe możliwości gospodarcze dla całego regionu elbląskiego.

W naszej ocenie utworzenie IV portu RP w Elblągu zagwarantuje jego rozwój poprzez: nadanie mu statusu portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej i zapewnienie większościowego udziału Skarbu Państwa. Dzięki temu, rozwój portu przyspieszy, co przyniesie wymierne korzyści dla Elbląga i jego mieszkańców. IV port w Elblągu będzie szansą na ożywienie gospodarcze całego regionu i nowe miejsca pracy, wykreowane nie tylko poprzez usługi i turystykę, ale także w wyniku współpracy z przemysłem prywatnym i spółkami Skarbu Państwa - tłumaczy Śliwka.

Zwrócił też uwagę na dużą butę i arogancję polityka Platformy Obywatelskiej, Jerzego Wcisły.

Z zażenowaniem wysłuchałem wystąpienia, a raczej odczytu z kartki Jerzego Wcisły, w którym wszelkimi siłami próbował wmówić, że rząd PiS chce odebrać, ba ukraść port Elblągowi. Duża buta i arogancja przemawiała przez polityka Platformy Obywatelskiej, wszyscy przecież pamiętamy doskonale, jak już raz ta buta i arogancja doprowadziła do odwołania go z funkcji radnego i przewodniczego Rady Miasta. A jego przyjaciela i patrona politycznego Grzegorza Nowaczyka z funkcji Prezydenta Elbląga. Jerzy Wcisła, kończąc swój odczyt, przywołał siódme przykazanie, ale jako absolwent katolickiej nauki społecznej powinien pamiętać o przykazaniu ósmym : „Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu” i powtarzać je codziennie rano przed lustrem. Wbrew temu co mówi opozycja, zaproponowaliśmy bardzo konstruktywne rozwiązanie polegające na tym, aby Skarb Państwa w celu rozbudowy i rozwoju portu zaangażował się finansowo i kapitałowo w spółkę - podkreśla.