Buda: KE zgodziła się na warunki wynegocjowane w KPO

Komisja Europejska zatwierdziła Krajowy Plan Odbudowy, zgodziła się na warunki, które tam wynegocjowaliśmy, i teraz ten proces będzie zmierzał w kierunku, żeby dokonywać poszczególnych wypłat - mówił w środę minister rozwoju i technologii Waldemar Buda

Minister rozwoju i technologii w środę w „Salonie Politycznym Trójki” został zapytany o wypłatę środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

W ocenie ministra „na tym poziomie administracyjnym - to taka jest Komisja Europejska, taka jest Unia Europejska - działa bardzo powoli”.

Teraz trwa podpisywanie umowy przez ministerstwo funduszy na podstawie tej decyzji i dopiero po tym będzie można złożyć wniosek (o wypłatę środków z KPO - PAP). To podpisanie umowy też trochę trwa. Składam to na barki takiej trochę bardzo mrówczej, powolnej działalności KE - powiedział.

Buda został zapytany także o słowa szefowej KE Ursuli von der Leyen odnośnie KPO w kontekście nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, likwidującej Izbę Dyscyplinarną. „Dziennik Gazeta Prawna” we wtorek opublikował wywiad z przewodnicząca KE, która powiedziała: „Jeśli chodzi o Krajowy Plan Odbudowy, Polska musi wywiązać się z zobowiązań podjętych w celu zreformowania systemu środków dyscyplinarnych. Nowe prawo jest ważnym krokiem. Jednak, (…) z naszej wstępnej oceny wynika, że nowa ustawa nie gwarantuje sędziom możliwości kwestionowania statusu innego sędziego bez ryzyka, że zostaną pociągnięci do odpowiedzialności dyscyplinarnej. Tę kwestię należy rozwiązać, aby spełnić warunki przyznania środków z KPO i umożliwić Komisji uruchomienie pierwszej płatności”.

Tam doszło do jakiejś pomyłki, bo tam przewodnicząca Ursula von der Leyen mówi o kwestionowaniu statusu sędziów jednego przez drugiego, co jest dla mnie niewyobrażalne. Podczas negocjacji wielokrotnie wskazywaliśmy, że to jest niemożliwe do wprowadzenia i KE się z tym zgodziła. Myśmy poczynili pewne ustępstwa na rzecz możliwości weryfikowania niezawisłości, niezależności, ale nigdy nie statusu sędziego, bo to wynika z prerogatywy prezydenta i to nie podlega żadnym dyskusjom - powiedział Buda.