Kurs euro przygniata sklepy w galeriach

Gdy wszystkie koszty wokół rosną, słabość złotego jeszcze bardziej doskwiera przedawcom płacącym za lokal i towary w obcej walucie; zyskać mogą, podobnie jak w pandemii, parki handlowe - pisze w czwartek „Puls Biznesu”.

Gazeta przypomina, że na początku roku euro kosztowało 4,6 zł, obecnie ponad 4,7 zł, a w lipcu kurs euro przekraczał nawet 4,8 zł. „Konsumenci mocno tego nie odczują, ale właściciele sklepów - zarabiający w złotówkach, a płacący czynsz w europejskiej walucie - już tak. Mają jeszcze w pamięci skok kursu w czasie kryzysu z lat 2008-2009 z 3,2 do nawet 4,9 zł” - pisze „PB”.

Cytuje też szefową działu powierzchni handlowych w firmie Cushman & Wakefield Beatę Kokeli, która mówi, że pojawiły się już sygnały od najemców, że niepokoją ich podwyżki kursu euro.

W gazecie wskazano, że sytuacja najemców nie przypomina tej z lat 2008-2010, bo wielu z nich korzysta jeszcze z obniżek czynszów wprowadzonym w związku z lockdownem podczas pandemii. Niemniej, jak czytamy w „PB”, osłabienie złotego bardzo mocno dotyka właścicieli sklepów w galeriach handlowych, bo właściciele galerii nie dają im możliwości zawierania umów w złotych. Ponadto, wskazano, polscy konsumenci nie chcą płacić więcej, np. za odzież, dlatego zwiększa się import tańszych komponentów lub gotowych produktów, które drożeją w przypadku słabości złotego; trzeba tez uwzględnić wzrost wielu innych kosztów: energii, logistyki, pracowników itd.

Eksperci cytowani przez „PB” zwracają uwagę, że wygranymi w okresie pandemii koronawirusa okazały się parki handlowe, m.in. ze względu na rosnące znaczenie trendu convenience, czyli dostępu do wszystkich podstawowych produktów blisko miejsca zamieszkania. Wskazują, że teraz kolejni najemcy mogą chcieć przenieść się z galerii do parku handlowego z powodu niższych kosztów; zauważają, że parki handlowe są tańsze w budowie, a przestrzeń wspólna jest ograniczona do minimum, co przekłada się na niższy niż w galerii czynsz, mniej trzeba tez płacić za usługi serwisowe.

PAP/kp