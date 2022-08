Śląsk chce atomu! Debata o energetyce jądrowej w Katowicach

Państwa UE będą musiały wydać do 2030 r. od 152 do 207 mld euro na energetykę jądrową, by utrzymać na zbliżonym do obecnego poziomie moce produkcyjne. Bez nowych inwestycji w ciągu 25 lat atom zniknąłby z miksu energetycznego - wynika z opracowania KE.