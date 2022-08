Otrucie czy choroba? Czubajs był współpracownikiem Putina

Prokuratura na Sardynii przesłuchała Anatolija Czubajsa, byłego współpracownika prezydenta Rosji Władimira Putina, który podczas wakacji na włoskiej wyspie nagle zachorował. U Czubajsa wystąpił paraliż rąk i nóg, co wywołało podejrzenie próby otrucia – informuje portal Wp.pl na podstawie doniesień włoskich mediów

We Włoszech prowadzone jest wstępne postępowanie w sprawie nagłego zachorowania Czubajsa. Trafił on do szpitala we włoskiej Olbii w ciężkim stanie, z zagrożeniem funkcjonowania organów życiowych. Został przesłuchany przez prokuratora.

Anatolij Czubajs, były wysłannik prezydenta Rosji do spraw zrównoważonego rozwoju, zrezygnował ze stanowiska i opuścił kraj po agresji na Ukrainę. Poczuł się źle podczas pobytu na luksusowym Szmaragdowym Wybrzeżu na Sardynii – czytamy na Wp.pl.

Wcześniej o podejrzeniu otrucia Czubajsa informowały włoskie służby bezpieczeństwa na podstawie pierwszych wyników badań toksykologicznych.

wp.pl/mt