Zagrzeb. Archidiecezja oferuje zakwaterowanie rodzinom ofiar

Caritas archidiecezji zagrzebskiej oferuje zakwaterowanie rodzinom ofiar wypadku autokaru wiozącego do Medjugorje polskich pielgrzymów - podała w sobotę chorwacka agencja Hina, powołując się na decyzję kardynała Josipa Bozanicia. Josip Mataija, komendant policji drogowej Chorwacji, poinformował, że w wypadku autokaru zginął jego kierowca

Tragedia, do której dzisiejszego ranka doszło na drodze w pobliżu Brezniczkog Huma, wywołuje w nas ogromne współczucie i chęć niesienia pomocy ofiarom wypadku i ich rodzinom - napisano w komunikacie archidiecezji.

Zagrzebska Caritas wyraziła chęć udostępnienia lokali w swoich obiektach w stolicy Chorwacji oraz zaapelowała o pomoc do znających język polski wolontariuszy, którzy mogliby pośredniczyć w komunikacji z przybywającymi członkami rodzin ofiar wypadku.

Chętnych do skorzystania z pomocy Caritas poproszono o kontakt na e-mail: czn@czn.hr lub numer: 099 2391 607.

W wypadku autokaru, do którego doszło w sobotę rano na autostradzie A4 na północ od Zagrzebia, zginęło 12 osób, a 32 zostały ranne, z których 19 jest w stanie ciężkim. Wszystkie ofiary wypadku to obywatele polscy, którzy zmierzali do położonego w Bośni i Hercegowinie sanktuarium w Medjugorje. Rannych umieszczono w szpitalach w Zagrzebiu, Varażdinie i Czakovcu.

Rodziny poszkodowanych mogą przyjechać do Chorwacji

Chciałbym podziękować Ministerstwu Spraw Zagranicznych Chorwacji za ofertę przyjęcia rodzin osób poszkodowanych, które chciałyby tutaj przyjechać - powiedział w Zagrzebiu wiceszef MSZ Marcin Przydacz. „Chcielibyśmy, aby bliscy poszkodowanych mogli mieć z nimi kontakt” – dodał.

Przyłączam się do słów ministra zdrowia Adama Niedzielskiego - wyrazy głębokiego współczucia i żalu w związku ze śmiercią obywateli polskich - powiedział wiceszef MSZ. „Jednocześnie chciałem podkreślić, że od samego początku polskie służby konsularne obecne na miejscu aktywnie działały wspólnie z chorwackimi partnerami, aby udzielić niezbędnego wsparcia Polakom, którzy zostali poszkodowani w tej katastrofie” - zaznaczył Marcin Przydacz. Wskazał również, że „polski konsul udał się bezpośrednio na miejsce wypadku, był także w szpitalach, udzielając wsparcia”.

Wiceszef resortu dyplomacji przypomniał, że „została otwarta infolinia dla osób, które są zainteresowane informacją dotyczącą tego wypadku”. „Chciałem podkreślić, że w pierwszej kolejności oczywiście dotyczy to rodzin czy przyjaciół, ale najpewniej rodzin osób poszkodowanych” – powiedział. Podkreślił, „ta infolinia oczywiście działa, chcemy jak najszybciej i jak najbardziej precyzyjne informacje Polakom przekazywać”. „Musimy mieć świadomość, że w Chorwacji znajdują się dziś tysiące polskich turystów. Jeśli mamy możliwość sprawdzenia czy skontaktowania się z nimi, prośba, aby tę infolinię pozostawić przede wszystkim rodzinom poszkodowanych” – zaapelował.

Marcin Przydacz podziękował chorwackim partnerom „za bardzo dobrą współpracę”. „Od samego początku pan premier Andrej Plenković, jak i ministerstwo spraw zagranicznych oraz ministerstwo zdrowia było w bieżącym kontakcie z naszym rządem, tak aby jak najszybciej móc z naszymi dyplomatami przekazywać konkretne informacje, ale także udzielać wsparcia” – powiedział.

Chciałbym też podziękować Ministerstwu Spraw Zagranicznych Chorwacji za ofertę przyjęcia rodzin osób poszkodowanych, które chciałyby tutaj przyjechać. Jeśli są rodziny poszkodowanych leżących w szpitalach w Chorwacji, które chciałyby przyjechać do Chorwacji, prośba jest o kontakt z naszą ambasadą, która następnie skontaktuje z chorwackimi gospodarzami, którzy zapewniają tutaj wsparcie w zakresie akomodacji, zakwaterowania - poinformował. „Oczywiście chcielibyśmy, aby bliscy poszkodowanych mogli mieć z nimi kontakt” – dodał.

W wypadku autokaru zginął jego kierowca

Chciałbym złożyć kondolencje rodzinom ofiar śmiertelnych wypadku, wśród których znalazł się także kierowca polskiego autokaru - powiedział w sobotę w telewizji HRT Josip Mataija, komendant policji drogowej Chorwacji.

Inspekcja miejsca wypadku została zakończona, wrak autokaru został usunięty, a ruch na autostradzie przywrócony - poinformował Mataija. „Potrzebne jest teraz śledztwo, które zbada i jasno określi przyczynę tej tragedii” - dodał. Możliwe, że kierowca zasnął, że miał problemy zdrowotne, ale najlepiej jest zostawić te teorie i zaczekać na wyniki śledztwa, by z pewnością wiedzieć, jak doszło do tego wypadku - powiedział komendant chorwackiej drogówki. „Śledztwo zostanie zakończone tak szybko, jak to tylko możliwe” - zapewnił.

12 osób zginęło, a 32 zostały ranne, 19 z nich jest w ciężkim stanie, w wyniku wypadku polskiego autokaru, do którego doszło w sobotę nad ranem na autostradzie A4 na północ od stolicy Chorwacji Zagrzebia. Wszystkie ofiary wypadku to polscy obywatele, którzy pielgrzymowali do Medjugorje.

Do wypadku doszło ok. godz. 5.40 na autostradzie A4, w położonym na północ od Zagrzebia regionie varażdińskim, między miejscowościami Jarek Bisaszki i Podvorec. Jadący w kierunku Zagrzebia autobus zjechał z drogi i wpadł do rowu przy autostradzie - przekazała policja.

