Wypadek w Chorwacji. 12 osób zginęło, ponad 30 rannych

W Chorwacji doszło do tragicznego wypadku polskiego autokaru z pielgrzymami zmierzającymi do Medjugorje. Zdarzenie miało miejsce na autostradzie A4 na północ od Zagrzebia. Zginęło 12 osób, a ponad 30 zostało rannych. Pilnie na miejsce wypadku udali się minister zdrowia Adam Niedzielski i wiceszef MSZ Marcin Przydacz - czytamy w serwisie wPolityce.pl

12 osób zginęło, a 32 zostały ranne, z których 19 jest w ciężkim stanie, w wyniku wypadku polskiego autokaru, do którego doszło w sobotę nad ranem na autostradzie A4 na północ od stolicy Chorwacji Zagrzebia. Wszystkie ofiary wypadku to polscy obywatele, którzy pielgrzymowali do Medjugorje.

Do wypadku polskiego autokaru doszło w sobotę nad ranem na autostradzie A4, na północ od Zagrzebia między miejscowościami Jarek Bisaszki i Podvorec. Autobus jechał w kierunku Zagrzebia. Według ostatnich informacji zginęło 11 osób, 12 ofiara zmarła w szpitalu, ponad 30 osób zostało rannych.

Do rannych w wypadku polskiego autokaru w Chorwacji dotarli już polski konsul i wicekonsul, którzy pojechali na miejsce; z lżej rannymi udało się nawiązać kontakt, ale wiele osób jest ciężko rannych - powiedział dziennikarzom w sobotę rzecznik MSZ Łukasz Jasina.

Prawdopodobnie za kilka godzin - dodał rzecznik MSZ - dotrze na miejsce szersza delegacja z m.in. psychologami pod przewodnictwem ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.

Jak wyjaśnił Jasina, w tej chwili polskie władze skupiają się na pomocy i na współpracy z władzami chorwackimi, które się sprawą zajęły.

Na miejscu był m.in. wicepremier i minister spraw wewnętrznych Chorwacji - przypomniał rzecznik MSZ. Jak dodał, ze swoimi chorwackimi odpowiednikami rozmawiali już premier Mateusz Morawiecki i minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau.

Szykujemy różne sposoby pomocy dla naszych obywateli, od pomocy na miejscu po pomoc związaną z powrotem do kraju - zaznaczył Jasina.

W autokarze osoby z okolic Sokołowa, Konina i Jedlni

Autokar, który w sobotę uległ wypadkowi w Chorwacji, wyruszył z Częstochowy z pielgrzymką do Medjugorje; wśród uczestników były osoby z okolic Sokołowa, Konina i Jedlni - poinformował rzecznik MSZ Łukasz Jasina. W wypadku zginęło 12 osób.

Wśród pielgrzymów było trzech księży, sześć zakonnic. Reszta to głównie świeccy pielgrzymi z okolic Sokołowa, Konina i podradomskiej Jedlni, czyli głównie z obszaru województwa mazowieckiego. Ale wszystkie te sprawy będziemy się starali w ciągu najbliższych kilku godzin zweryfikować - powiedział dziennikarzom Jasina.

Jak dodał, w autokarze „było 42 pielgrzymów i dwóch kierowców”. „Pielgrzymka organizowana przez Biuro Bractwa św. Józefa, która wyjechała wczoraj z Częstochowy do Medjugorje, znanego ośrodka maryjnego w Bośni i Hercegowinie” - zaznaczył.

Kondolencje

Kondolencje po wypadku polskiego autokaru w Chorwacji złożyli prezydent, premier oraz kard. Nycz złożył kondolencje w związku wypadkiem polskiego autokaru w Chorwacji

Otaczam modlitwą wszystkich poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru na terenie Chorwacji. Łączę się duchowo z rodzinami ofiar i składam im najgłębsze wyrazy współczucia - napisał metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej archidiecezji warszawskiej.

Kard. Nycz złożył w sobotę kondolencje po wypadku polskiego autokaru w Chorwacji. Autokarem podróżowali pielgrzymi zmierzający do Medjugorje.

Otaczam modlitwą wszystkich poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru na terenie Chorwacji. Zmarłych w tym tragicznym zdarzeniu polecam Miłosierdziu Bożemu. Łączę się duchowo z rodzinami ofiar i składam im najgłębsze wyrazy współczucia. Wiernych proszę o modlitwę za walczących o życie i zdrowie w chorwackich szpitalach, jak również za tych, którzy spieszą im z pomocą - napisał metropolita warszawski.

Kondolencje złożył także przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. Składam wyrazy głębokiego współczucia rodzinom tych osób, które poniosły śmierć, a zmarłych powierzam Bogu - napisał abp Gądecki.

Arcybiskup Metropolita Poznański Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Stanisław Gądecki złożył kondolencje po wypadku polskiego autokaru w Chorwacji. Autokarem podróżowali pielgrzymi zmierzający do Medjugorje.

Z wielkim smutkiem przyjąłem informację o tragicznym wypadku polskiego autokaru w Chorwacji. Swoją modlitwą obejmuję wszystkich poszkodowanych, zapewniając o mojej duchowej bliskości i wsparciu. Składam wyrazy głębokiego współczucia rodzinom tych osób, które poniosły śmierć, a zmarłych powierzam Bogu — napisał abp Stanisław Gądecki w kondolencjach po wypadku polskiego autokaru w Chorwacji.

