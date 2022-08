KNF: Ponad milion kary dla byłego członka zarządu GetBack

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Pawła Trybuchowskiego, b. członka zarządu GetBack SA, karę pieniężną w wysokości 1,1 mln zł za nienależyte wykonanie przez spółkę obowiązków informacyjnych dot. emisji obligacji w trybie ofert prywatnych - poinformowała we wtorek KNF

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) poinformowała we wtorek, że 22 lipca 2022 r. wydała decyzję nakładającą na Pawła Trybuchowskiego – byłego członka zarządu GetBack SA (obecnie Capitea SA) z siedzibą w Warszawie karę pieniężną w wysokości 1,1 mln zł.

Jak podała KNF, kara została nałożona za czterokrotne nienależyte wykonanie przez spółkę obowiązków informacyjnych związanych z przekazywaniem do wiadomości publicznej informacji poufnych o emisjach obligacji w trybie ofert prywatnych w 2017 r.

W okresie pełnienia przez Pawła Trybuchowskiego funkcji członka zarządu spółka, od 4 sierpnia do 27 października 2017 r., przekazywała do wiadomości publicznej niekompletne informacje poufne o istotnych warunkach emisji obligacji, tj. o zawarciu opcji przedterminowego wykupu na żądanie obligatariusza (opcji PUT) oraz wysokości oprocentowania istotnie przewyższającego oprocentowanie standardowo oferowane przez spółkę. W konsekwencji inwestorzy nie mieli rzetelnych informacji o poziomie i strukturze zobowiązań spółki z tytułu emisji obligacji. Uniemożliwiło im to właściwą ocenę kondycji finansowej spółki - wskazano w komunikacie.