Wyciekły poufne informacje! Interwencja KNF na giełdzie

Komisja Nadzoru Finansowego złożyła zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstw ujawnienia informacji poufnych o zamiarze złożenia przez Nationale-Nederlanden PTE zleceń kupna akcji oraz wykorzystania tych informacji w obrocie akcjami - podała KNF w komunikacie.

Jak podano, KNF skierowała do organów ścigania zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa: ujawnienia informacji poufnych o zamiarze złożenia przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne zleceń kupna akcji spółek Unimot, Mercor, Compremum i Polenergia oraz wykorzystania informacji poufnych o zamiarze złożenia przez Nationale-Nederlanden PTE zleceń kupna akcji tych spółek.

KNF podała, że złamanie zakazu ujawniania informacji poufnych jest naruszeniem art. 14 lit. c rozporządzenia MAR i na podstawie art. 180 ustawy o obrocie zagrożone jest grzywną do 2.000.000 zł albo karą pozbawienia wolności do lat 4 albo obiema tymi karami łącznie.

Złamanie zakazu wykorzystania informacji poufnej jest naruszeniem art. 14 lit. a rozporządzenia MAR i na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy o obrocie zagrożone jest grzywną do 5.000.000 zł albo karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 albo obiema tymi karami łącznie.

„Informacja o złożeniu przez Komisję zawiadomienia ma na celu ochronę interesów uczestników rynku finansowego i poinformowanie o potencjalnym naruszeniu ich interesów” - napisano w komunikacie.

