KNF: Siedem firm wpisanych na listę ostrzeżeń publicznych

Siedem firm prowadzących działalność za pośrednictwem platform internetowych trafiło na listę ostrzeżeń z powodu prowadzenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia - poinformowała w środę Komisja Nadzoru Finansowego.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przekazała, że na listę ostrzeżeń publicznych zostały wpisane kolejne podmioty prowadzące działalność za pośrednictwem platform internetowych.

Ostrzeżenia dotyczą: FPCounsulting, Netglobalit, Fin Exchange (prowadzący działalność za pośrednictwem platformy internetowej, której właścicielem jest spółka Market Star Ltd.), Amvikta Limited (prowadzący działalność pod marką „Bull and Bear Trading Group”), Ethereal Group LLC z siedzibą w Saint Vincent i Grenadynach (działający pod nazwą handlową „Fintegral”), Crystal Invest Corporation LLC oraz Crystal Invest Group Ltd, a także Units Capital Ltd.

Jak poinformowano w środę, urząd skierował również do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tj. prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia.

Pełna lista ostrzeżeń publicznych KNF dostępna jest na stronie instytucji: www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/ostrzezenia_publiczne

PAP/kp