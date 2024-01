Tajemniczy "Szmaragd" zwraca uwagę nadzoru finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego wpisała na listę ostrzeżeń publicznych dwa nowe podmioty. W ich sprawie zostały złożone zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa - poinformowała w czwartek KNF.

Jak podała KNF, na listę ostrzeżeń publicznych wpisano Colorfull Management Ltd z siedzibą na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych. W sprawie tego podmiotu Urząd KNF złożył do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 59i ustawy o kredycie konsumenckim (prowadzenie działalności w charakterze instytucji pożyczkowej lub w charakterze pośrednika kredytowego bez wymaganego wpisu do rejestru).

Czytaj też: Rekord zużycia prądu w Finlandii. Mróz poniżej 40 st. C

Dodano, że na listę ostrzeżeń publicznych wpisana została również platforma inwestycyjna posługująca się adresem am-szmaragd.com o nazwie handlowej: „Agencja Maklerska Szmaragd”, „AM-Szmaragd” lub „AMS”. Komisja poinformowała, że w sprawie tej Urząd KNF skierował do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia).

Prowadzona przez Komisję Nadzoru Finansowego lista ostrzeżeń jest zbiorem podmiotów, w stosunku do których KNF zgłasza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Celem listy ostrzeżeń publicznych jest alarmowanie społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z tymi podmiotami.

Czytaj też: Bielska fabryka Fiata zostanie zlikwidowana

PAP/kp