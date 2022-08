Co dalej z ceną gazu? Kolejny zwrot akcji!

W czwartek ok. godz. 17.30 gaz ziemny w kontraktach wrześniowych w holenderskim hubie TTF drożeje o 1,76 proc., do 209 euro za MWh. Rośnie też cena gazu ziemnego w kontraktach październikowych o 2,48 proc., do 213,67 euro za MWh.

W czwartek ok. godz. 17.30 cena gazu ziemnego w kontraktach wrześniowych w holenderskim hubie TTF rośnie o 1,76 proc., do 209 euro za MWh. W górę idzie też cena gazu w kontraktach październikowych o 2,48 proc., do 213,67 euro za MWh.

W środę na zamknięciu gaz ziemny w kontraktach wrześniowych płacono 205,36 euro za MWh, a gaz ziemny w kontraktach październikowych kosztował 208,49 euro MWh.

Czytaj też: PGNiG odpowiada Greenpeace: raport zawiera uproszczenia

PAP/kp