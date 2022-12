Müller: 2022 r. rokiem ogromnych wyzwań - epidemii, wojny

Rok 2022 był rokiem ogromnych wyzwań związanych m.in. z epidemią Covid-19, agresją Rosji na Ukrainę oraz kryzysem energetycznym i inflacyjnym; na wszystkie wyzwania staraliśmy się odpowiadać programami rządowymi - mówił w piątek rzecznik rządu Piotr Müller podsumowując mijający rok

Na konferencji w KPRM rzecznik rządu ocenił, że „rok 2022 to był rok ogromnych wyzwań”. Wymieniał, że wyzwania związane były kolejno z epidemią Covid-19, później z wybuchem wojny na terenie Ukrainy oraz z kryzysem energetycznym, ekonomicznym i inflacyjnym, który - jak mówił Müller - został wywołany przez Władimira Putina.

Na te wszystkie wyzwania, na te wszystkie troski staraliśmy się odpowiadać programami rządowymi, które zostały w tym roku przyjęte - czy to dopłatami do poszczególnych źródeł ciepła, takich jak węgiel, pelet (…), obniżeniem podatków - czy to podatku dochodowego czy podatku VAT, czy maksymalnymi cenami dla gazu i energii eklektycznej (…) czy wakacjami kredytowymi dla tych, którzy potrzebowali wsparcia w zakresie wyższych stóp procentowych - mówił rzecznik rządu.

Dodał, że oczywiście liczy, iż przyszły rok będzie lepszy. „Ale powiedzmy sobie wprost, że wszystkie te wyzwania, które w tym roku widzieliśmy, też będą miały wpływ na rok 2023. Ale mogę zapewnić, że rząd będzie w każdym przypadku pomocy, która będzie niezbędna, tworzył takie rozwiązania, które będą pomagać polskim rodzinom” - zapewnił Müller.