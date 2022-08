Uwaga - to ostatni dzień na "postojówkę"!

16 sierpnia to ostatni dzień na składanie wniosków o świadczenie postojowe. Wniosek można przekazać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS – przypomina rzecznik Zakładu Paweł Żebrowski.

Wnioski mogą składać przedsiębiorcy i osoby wykonujące umowy cywilnoprawne, którzy odczuli negatywne skutki występowania w Polsce COVID-19. Aby otrzymać pieniądze, należy spełnić kilka warunków. Informacje w tej sprawie są się na stronie internetowej ZUS.

Termin 16 sierpnia dotyczy wniosków: RSP-D, RSP-DK, RSP-DB, RSP-DD, RSP-DD6, RSP-SK, RSP-C, RSP-CZ, RSP-CK, RSP-CD6.

„Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę), obowiązującego w 2020 roku – 2080 zł. Przedsiębiorca, który rozlicza podatki w formie karty podatkowej i jest osobą zwolnioną z opłacania podatku VAT, może liczyć na świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł” – przekazał PAP rzecznik ZUS Paweł Żebrowski

„Należy pamiętać, że potwierdzeniem wysłania wniosku przez PUE ZUS jest Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP). Aby sprawdzić czy dla złożonego wniosku istnieje UPP, trzeba w skrzynce: Dokumenty wysłane wejść w Szczegóły/Pokaż poświadczenie przedłożenia” - wyjaśnił Żebrowski.

„Czy wniosek został wysłany można też sprawdzić w skrzynce Dokumenty i wiadomości > Dokumenty wysłane. Jeśli ktoś chciał wysłać wniosek do ZUS i w tej skrzynce go nie widzi, powinien sprawdzić zawartość folderu Zlecenia – Operacje do potwierdzenia. Jeśli w tej skrzynce są widoczne jakieś wnioski, oznacza to, że nie zostały one wysłane do ZUS. Aby wysłać taki wniosek można skorzystać z funkcji Potwierdź” - dodał.

Od 1 lipca 2022 r. wypłata świadczenia postojowego przedsiębiorcy jest pomocą de minimis. „W związku z tym przedsiębiorcy muszą dołączyć oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w ciągu ostatnich trzech lat podatkowych (oświadczenie RPD) albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (oświadczenie RD-2). Oświadczenie RD-2 można utworzyć samodzielnie na PUE i dołączyć do wniosku. A także formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (RFD). Jeżeli taki formularz nie zostanie dołączony, wniosek pozostanie bez rozpatrzenia” - wskazał rzecznik Zakładu.

Koncepcja pomocy de minimis wywodzi się z zasady, iż pomoc o stosunkowo niskiej wartości nie jest w stanie naruszyć konkurencji lub wywierać wpływ na handel między państwami członkowskimi UE. W związku z tym, kraje mogą same decydować o formie i wysokości przyznawanej pomocy. Może być udzielona przedsiębiorcy w różnych formach: na szkolenia, inwestycje ale także w formie zwolnień podatkowych czy umorzenia odsetek ZUS i innych.

PAP/ as/