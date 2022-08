Nie straszcie firm i klientów. Gotówka ma znaczenie!

Jeżeli po 1 stycznia 2023 r. będziesz chciał kupić w autokomisie samochód za więcej niż 20 tys. zł, zapłacić za remont domu lub mieszkania, kupić wyposażenie kuchni i inne meble – możesz uregulować należność gotówką!

To bardzo dobra wiadomość dla przedsiębiorców i ich klientów. A jeszcze wczoraj niektóre media straszyły potencjalnych klientów i przedsiębiorców, że za coś co kosztuje powyżej 20 tys. zł trzeba będzie zapłacić przelewem z rachunku bankowego lub kartą płatniczą. To spowodowałoby duże niedogodności dla klientów i firm, ograniczyłoby w poważnym stopniu obrót gospodarczy.

Od 1 stycznia 2023 roku miały obowiązywać przepisy zabraniające konsumentów płatności gotówkowych w transakcjach z przedsiębiorcami powyżej 20 tys. zł. Z kolei w transakcjach między firmami ten limit miał nie przekraczać 8 tys. zł. Dzięki inicjatywie posła Solidarnej Polski Marcina Warchoła, wiceministra sprawiedliwości obowiązek ten został przesunięty i w przyszłym roku pozostaną dotychczasowe zasady, a więc w transakcjach klient – przedsiębiorca nie będzie limitu dla transakcji gotówkowych, a w transakcjach miedzy przedsiębiorcami pozostanie limit 15 tys. zł. Marcin Warchoł zapowiada przedłużenie takiego rozwiązania również na rok 2024.

Zaproponowane zmiany dotyczące limitów obrotu gotówkowego uznaliśmy za niekorzystne z punktu widzenia społecznego i gospodarczego, ograniczającego wolność prowadzenia działalności gospodarczej. Stały w aksjologicznej sprzeczności z ustawą prezydencką, która prawnie usankcjonowała obowiązek akceptowania przez akceptanta zapłaty od konsumenta w gotówce. Prezydencka ustawa nie określa bowiem górnej granicy takiej gotówkowej płatności, dając akceptantowi jedynie możliwość odmowy przyjęcia gotówki dla transakcji równej lub wyższej niż 5370,64 zł, co, biorąc pod uwagę zasadę swobody umów i wolność gospodarczą, wydaje się jak najbardziej zasadne – powiedział Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości.

Jego zdaniem ustawowy nakaz nakładany na konsumenta i przedsiębiorcę dokonywania transakcji powyżej 20 tys. zł tylko w formie bezgotówkowej to ukłon w stronę sektora bankowego i firm pośredniczących w obrocie transakcjami bezgotówkowymi. Wymuszałoby na stronach transakcji założenie i posiadanie rachunku bankowego, co w konsekwencji oznacza ponoszenie przez obywateli dodatkowych kosztów związanych z prowadzeniem rachunku. W pośredni sposób przysparzałoby dodatkowych zysków sektorowi bankowemu, wystawcom kart płatniczych i innym podmiotom zajmującym się obsługą płatności bezgotówkowych.

Prowadziłoby to wprost do wykluczenia z obrotu gospodarczego niektórych osób, niedysponujących rachunkami płatniczymi, mogąc uniemożliwić niektórym grupom społecznym dostęp do dóbr za jakie chcą zapłacić gotówką. W dodatku skutkiem tych regulacji byłoby utrudnienie wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorcom dotychczas opierającym się na transakcjach gotówkowych np. branża budowlana, rynek samochodów używanych, kliniki medycyny estetycznej, prywatne kliniki chirurgiczne, stomatologia, branża usług pogrzebowych, kamieniarstwo, biura turystyczne itd. – powiedział Marcin Warchoł.

A zatem jest to istotna informacja dla biur księgowych obsługujących przedsiębiorców. Nie mówcie im, że klient nie może im zapłacić w gotówce za towar lub usługę wartą powyżej 20 tys. zł. Nadal w transakcjach płatniczych, w których stronami są przedsiębiorca i konsument, to konsument decyduje, w jakiej formie chce zapłacić: gotówką czy bezgotówkowo.

W transakcjach prowadzonych między przedsiębiorcami a osobami prywatnymi do końca 2022 roku nie obowiązują żadne limity gotówkowe. Klienci mogą zatem dokonywać płatności w dowolnej formie, niezależnie od tego, jak jest ona wysoka. I tak będzie również w roku 2023.

Jak zapowiedział Marcin Warchoł wkrótce w tej sprawie zostanie wydany specjalny komunikat.

Robert Olesiński