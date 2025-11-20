Konsumentom ubywa optymizmu
W listopadzie 2025 r. odnotowano poprawę nastrojów konsumenckich względem poprzedniego miesiąca, dotyczących obecnej sytuacji, przy jednoczesnym pogorszeniu nastrojów dotyczących przyszłej sytuacji - podał Główny Urząd Statystyczny. W przypadku obu wskaźników ich wartości są ujemne, co oznacza przewagę pesymizmu nad optymizmem w nastrojach konsumentów.
Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł minus 9,9 i był o 1,0 pkt proc. wyższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.
„Spośród składowych wskaźnika najbardziej poprawiły się oceny obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów oraz przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (wzrosty odpowiednio o 2,4 pkt. proc. i 2,1 pkt. proc.). Wyższe wartości osiągnęły również oceny obecnej oraz przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (wzrosty odpowiednio o 1,4 pkt. proc. i 0,9 pkt. proc.)” - napisano w raporcie GUS.
„Niższą wartość niż przed miesiącem odnotowano jedynie dla oceny obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadek o 2,0 p. proc.)” - dodano.
W odniesieniu do listopada 2024 r. obecna wartość BWUK jest wyższa o 7,2 pkt. proc.
Niepokojące bezrobocie
Z kolei wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, spadł o 0,9 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie minus 7,5.
„Na spadek wartości wskaźnika wpłynęły oceny przyszłego poziomu bezrobocia oraz możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy (spadki odpowiednio o 4,7 p. proc. i 1,9 p. proc.). Wyższe wartości niż przed miesiącem odnotowano w przypadku ocen przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego oraz przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (wzrosty odpowiednio o 2,1 p. proc. i 0,9 p. proc.)” - napisano.
W listopadzie br. WWUK osiągnął wartość o 4,1 pkt. proc. wyższą niż w analogicznym miesiącu 2024 r.
PAP Biznes, sek
»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje
»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:
Różnica.Tyle zarabiają Polacy w kolejnych województwach
Demolka! Od 1 lutego skokowy wzrost opłat na drogach
»»Konferencja prezesa NBP prof. Adam Glapińskiego o prognozach dla polskiej gospodarki – oglądaj w telewizji wPolsce24
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.