Konsumentom ubywa optymizmu

W listopadzie 2025 r. odnotowano poprawę nastrojów konsumenckich względem poprzedniego miesiąca, dotyczących obecnej sytuacji, przy jednoczesnym pogorszeniu nastrojów dotyczących przyszłej sytuacji - podał Główny Urząd Statystyczny. W przypadku obu wskaźników ich wartości są ujemne, co oznacza przewagę pesymizmu nad optymizmem w nastrojach konsumentów.

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł minus 9,9 i był o 1,0 pkt proc. wyższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.

„Spośród składowych wskaźnika najbardziej poprawiły się oceny obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów oraz przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (wzrosty odpowiednio o 2,4 pkt. proc. i 2,1 pkt. proc.). Wyższe wartości osiągnęły również oceny obecnej oraz przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (wzrosty odpowiednio o 1,4 pkt. proc. i 0,9 pkt. proc.)” - napisano w raporcie GUS.

„Niższą wartość niż przed miesiącem odnotowano jedynie dla oceny obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadek o 2,0 p. proc.)” - dodano.

W odniesieniu do listopada 2024 r. obecna wartość BWUK jest wyższa o 7,2 pkt. proc.

Niepokojące bezrobocie

Z kolei wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, spadł o 0,9 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie minus 7,5.

„Na spadek wartości wskaźnika wpłynęły oceny przyszłego poziomu bezrobocia oraz możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy (spadki odpowiednio o 4,7 p. proc. i 1,9 p. proc.). Wyższe wartości niż przed miesiącem odnotowano w przypadku ocen przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego oraz przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (wzrosty odpowiednio o 2,1 p. proc. i 0,9 p. proc.)” - napisano.

W listopadzie br. WWUK osiągnął wartość o 4,1 pkt. proc. wyższą niż w analogicznym miesiącu 2024 r.

PAP Biznes

