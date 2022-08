GUS: niższa produkcja węgla i energii elektrycznej

W czerwcu br. polskie kopalnie wyprodukowały ok. 4,4 mln ton węgla kamiennego, a jego miesięczna sprzedaż była na poziomie 4,2 mln ton - wynika z opublikowanych w poniedziałek danych Agencji Rozwoju Przemysłu. W pierwszym półroczu br. wydobycie i sprzedaż węgla wzrosły rok do roku o ok. 0,2 mln ton