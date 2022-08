Grupa PZU: konsekwentny wzrost i dobre wyniki w trudnym półroczu

Mimo globalnych zawirowań i widma spowolnienia gospodarczego, największy polski konglomerat finansowy pokazuje solidną formę. W pierwszej połowie roku 2022 Grupa PZU zebrała 12,6 md zł składki ubezpieczeniowej, wypracowała zysk netto w wysokości 1,48 mld zł i osiągnęła rentowność na poziomie 18,5 proc. Mocno zwiększyła sprzedaż ubezpieczeń majątkowych, przychody w filarze zdrowia i zyski z inwestycji

W pierwszej połowie tego roku, zwłaszcza w drugim kwartale, odczuwalne wciąż skutki pandemii zostały spotęgowane przez następstwa ataku Rosji na Ukrainę, co doprowadziło do skokowego wzrostu inflacji, dalszych problemów z łańcuchami dostaw, spadku konsumpcji. W warunkach, w jakich biznes nie działał od dziesięcioleci, największy polski ubezpieczyciel utrzymuje pewny kurs.

Efektywność i odporność przyjętego przez nas modelu biznesowego, w którym dbamy o mocną pozycję kapitałową i dywersyfikujemy segmenty działalności, pozwala Grupie PZU rozwijać się stabilnie i równoważyć skonsolidowany wynik praktycznie w każdej sytuacji rynkowej – mówi prezes PZU, dr hab. Beata Kozłowska-Chyła.

Przez sześć pierwszych miesięcy br. Grupa PZU zwiększyła sprzedaż wszystkich ubezpieczeń do 12,6 mld zł, czyli o 2,5 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2021 r. (w drugim kwartale br. do 6,4 mld zł, tj. o 3,2 proc. rok do roku). Zysk netto przypisany właścicielom jednostki dominującej po I poł. tego roku wyniósł 1,48 mld zł w porównaniu do 1,63 mld zł w tym samym okresie ub.r., ale spadek wynikał ze zdarzeń o charakterze jednorazowym - konieczności dostosowania poziomu rezerw w segmentach ubezpieczeniowym i bankowym. Nawet w tych okolicznościach Grupa osiągnęła wysoki zwrot na kapitale (ROE) na poziomie 18,5 proc., przekraczający cel wskazany w strategii na lata 2021-2024 i lokujący PZU wśród najbardziej rentownych europejskich ubezpieczycieli.

Dobre efekty zarządzania Grupą PZU są tym ważniejsze, że z aktywami ponad 400 mld zł jest ona ważnym elementem finansowego krwioobiegu polskiej gospodarki. W czasach kryzysowych szczególne znaczenie mają zapewniane przez Grupę ochrona ubezpieczeniowa polskich firm oraz finansowanie ich przedsięwzięć, a także długoterminowa i ostrożna polityka lokacyjna, stabilizująca rynek finansowy i stymulująca inwestycje.

Wzrost na kluczowych rynkach

Wzrost przypisu składki w pierwszym półroczu tego roku to przede wszystkim zasługa zwiększenia przez nas sprzedaży ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych. Główną rolę odegrały tu dwucyfrowe wzrosty w segmencie autocasco oraz w ubezpieczeniach pozakomunikacyjnych, w tym korporacyjnych – podkreśla Beata Kozłowska-Chyła.

W pierwszym półroczu 2022 r. zebrana przez Grupę PZU składka z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych wzrosła do 7,3 mld zł, czyli o 6,9 proc. r/r (w samym II kw. br. wzrosła o 7,7 proc. r/r). Jak wspomniała prezes PZU, szczególnie dynamicznie rosła sprzedaż w segmencie ubezpieczeń pozakomunikacyjnych - o 10 proc. r/r, zwłaszcza korporacyjnych - o 18,5 proc. r/r. Zwiększył się mocno popyt m.in. na ubezpieczenia mieszkań, ubezpieczenia dla małych i średnich przedsiębiorstw, dotowane ubezpieczenia upraw rolnych czy ubezpieczenia budowlano-montażowe oraz maszyn. W segmencie komunikacyjnym sprzedaż w I poł. 2022 r. wzrosła o 4,9 proc. r/r (w II kw. br. o 7,5 proc.). W dużej mierze dzięki dynamicznemu wzrostowi składki z autocasco - o 13 proc. r/r (w II kw. br. o 16,4 proc. r/r).

Składka z ubezpieczeń AC rosła zarówno w wyniku wznowień polis, jak i sprzedaży nowych, wspartej rozbudową produktów i usług w ramach naszego ekosystemu kierowcy. Na przestrzeni ostatnich kilku kwartałów notujemy wzrost zainteresowania klientów tym produktem. Natomiast sprzedaż ubezpieczeń OC wciąż znajdowała się pod presją cenową i ukształtowała się na poziomie podobnym do analogicznego okresu ub.r. – mówi Tomasz Kulik, członek zarządu i CFO Grupy PZU. Jak wyjaśnia, mimo wzrostu wartości przeciętnej szkody i kosztów napraw, ubezpieczyciel nadal jest w stanie utrzymać pozytywne marże w segmencie OC dzięki temu, że częstość szkód pozostaje na poziomach niższych niż przed pandemią.

PZU zachował przy tym wysoką rentowność ubezpieczeń majątkowych. W I poł. br. wskaźnik mieszany (COR) osiągnął poziom 88,8% (w II kw. br. 87,7 proc.), czyli podobny do ubiegłorocznego.

Znaczący spadek częstości zgonów w Polsce sprawił, że wzrosła marża operacyjna, a także wynik wypracowany w ubezpieczeniach grupowych na życie i indywidualnie kontynuowanych (o 27,5 proc. r/r - do 454 mln zł). W tym segmencie, najważniejszym dla PZU Życie, składka rosła stabilnie. W I poł. 2022 zwiększyła się o 1,7 proc. r/r. Był to przede wszystkim efekt pozyskania nowych kontraktów w ubezpieczeniach zdrowotnych.

Znów szybko rósł popyt na prywatne usługi medyczne Grupy PZU. Przychody w filarze zdrowia w pierwszym półroczu 2022 r. wzrosły o 15,6 proc. r/r - do 652 mln. zł. Zwiększyły się zarówno przychody generowane przez placówki (o 16,9 proc. r/r), jak i sprzedaż ubezpieczeń zdrowotnych i abonamentów (o 14,4 proc. r/r). Na koniec czerwca Grupa PZU miała w portfelu już 3,13 mln umów produktów zdrowotnych.

Pierwsze półrocze 2022 r. przyniosło też znaczące wzmocnienie pozycji rynkowej TFI PZU. Mimo że w tym okresie z rynku funduszy odpłynęło netto 20 mld zł, TFI PZU pozostało jedynym towarzystwem z dodatnią sprzedażą netto w każdym miesiącu i liderem pod tym względem (sprzedaż netto w I poł. tego roku wyniosła 340 mln zł). Wartość zgromadzonych na koniec czerwca br. przez TFI PZU aktywów PPK sięgnęła 1,8 mld zł (blisko 1/5 całego rynku), co oznacza dwukrotny wzrost w ciągu roku.

Bezpieczny portfel i dywidenda

Do wyniku Grupy PZU przyczyniły się także dobrze rezultaty z działalności inwestycyjnej oraz rosnąca kontrybucja działalności bankowej (407 mln zł w I poł. 2022 r. wobec 251 mln zł rok wcześniej), na które pozytywnie oddziaływało środowisko wyższych stóp procentowych. Zwrot na portfelu głównym w I poł. 2022 r. osiągnął 4,4 proc. i wyniósł 961 mln zł. Rok wcześniej było to 1,324 mld zł, ale wówczas na ten wynik mocno wpłynął jednorazowy zysk w wysokości 548,7 mln zł z tytułu wejścia na giełdę spółki z branży logistycznej.

Bezpieczna struktura portfela, w której instrumenty dłużne stanowią główne aktywo (81 proc. portfela, w tym dług skarbowy 63 proc.), zapewnia ubezpieczycielowi stabilny poziom przychodów nawet w trudnych dla rynków finansowych okresach. - W pierwszym półroczu tego roku 78 proc. osiągniętego wyniku inwestycyjnego pochodziło z odsetek od instrumentów dłużnych. W dalszej perspektywie pozytywnie oceniamy wpływ wyższych stóp procentowych na rentowność portfela, w którym zapadające obligacje będziemy mogli odnawiać po wyższych stopach zwrotu - mówi Tomasz Kulik.

Solidne wyniki wypracowywane w sposób powtarzalny oraz silna pozycja kapitałowa Grupy PZU, potwierdzona m.in. ponad 200-procentowym współczynnikiem wypłacalności i oceną ratingową agencji S&P na poziomie A- z perspektywą stabilną, to dobra wiadomość dla akcjonariuszy. Świetna kondycja pozwala bowiem PZU utrzymać wypłatę wysokich dywidend, które czynią walory spółki jednymi z najpopularniejszych wśród inwestorów. - Jeśli akcjonariusz jest z nami od początku, czyli od debiutu na giełdzie w roku 2010, to skumulowana dywidenda na każdą posiadaną przez niego od tego czasu akcję PZU, z wypłacaną w tym roku włącznie, wyniesie już 31,5 zł – wskazuje Beata Kozłowska-Chyła. Jesienią PZU wypłaci 1,94 zł dywidendy na akcję, przeznaczając na ten cel blisko 1,7 mld zł. Przy obecnym kursie akcji, oznacza to stopę dywidendy na poziomie ok. 6,5 proc.

Rozwój w równowadze

Niezależnie od okoliczności zewnętrznych, zachowujemy pełną zdolność do rozwijania swojego biznesu i realizacji przyjętych ambicji strategicznych. Druga połowa roku będzie stała pod znakiem poważnych wyzwań dla globalnej i polskiej gospodarki. Zasoby, którymi dysponuje Grupa PZU, nakreślone cele i udowodniona przez nas w minionych kwartałach i ostatnich dwóch latach zdolność do ich skutecznego osiągania, pozwalają nam jednak na ostrożny optymizm. Jesteśmy dobrze przygotowani, by utrzymać swoją pozycję rynkową i należycie zadbać o bezpieczeństwo i korzyści naszych klientów, partnerów biznesowych oraz akcjonariuszy – zapowiada dr hab. Beata Kozłowska-Chyła, prezes PZU.

Warte podkreślenia jest szybkie wejście Grupy PZU na ścieżkę wielopoziomowego dostosowania całej organizacji i jej biznesu do kryteriów ESG (środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego), co redukuje do minimum potencjalne duże ryzyka, jakie współcześnie powstają dla firm w związku z tymi czynnikami. Grupa PZU mocno zaangażowała się m.in. we wsparcie kluczowego dla polskiej gospodarki i społeczeństwa procesu transformacji energetycznej. Tylko w II kw. 2022 r. podpisała umowy na współfinansowanie budowy lądowych farm wiatrowych na łączną kwotę blisko 270 mln zł. W czerwcu ubezpieczyciel przejął formalnie biurowiec przy Rondzie Daszyńskiego 4 w Warszawie, który będzie jego nową główną siedzibą. Kończąca się przeprowadzka do budynku PZU Park to istotny element realizacji strategii ESG Grupy ze względu na przyjazne środowisku technologie zastosowane w budynku i istotną redukcję emisji CO2 oraz stworzenie bardziej ergonomicznego środowiska pracy, dostosowanego do nowego modelu pracy hybrydowej, ale także możliwość redukcji kosztów (skupienie w jednym miejscu pracowników z kilku lokalizacji w stolicy).

Grupa PZU podtrzymuje jednocześnie pozycję lidera w zakresie zaangażowania społecznego. W II kw. br. uruchomiła nabór wniosków o dofinansowanie w programie prewencyjnym Dobra Drużyna PZU, który wspiera aktywność sportową już ponad 70 tys. dzieci i nastolatków. Zaangażowała się też w projekt profilaktyki zdrowotnej „Zdrowe Życie” pod patronatem honorowym Pary Prezydenckiej, umożliwiający Polakom korzystanie z profilaktycznych badań i konsultacji lekarskich w mobilnych strefach zdrowia. Grupa kontynuuje także wsparcie dla uchodźców z Ukrainy, w tym dla ponad 130 pracowników jej ukraińskich spółek i ich rodzin.