Nowicki został powołany do składu zarządu Orlenu

Rada nadzorcza PKN Orlen powołała Krzysztofa Nowickiego do składu zarządu od 1 września br.

Krzysztof Nowicki był założycielem i wspólnikiem zarządzającym kancelarii specjalizującej się w obszarze prawa pracy, cywilnego i administracyjnego. W roku 2010 został dyrektorem Departamentu Prawnego w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, a następnie wiceprezesem zarządu do spraw korporacyjnych i zarządzania majątkiem. W 2016 roku objął stanowisko prezesa Lotos Oil. W latach 2018-2020 dodatkowo pełnił funkcję dyrektora do spraw korporacyjnych Grupy Lotos, od roku 2020 dyrektora ds. strategii i relacji inwestorskich Grupy Lotos. Był także przewodniczącym rady madzorczej Lotos Asfalt, Lotos Infrastruktura oraz RCEkoenergia. Od stycznia 2021 roku do końca lipca 2022 roku był wiceprezesem zarządu ds. fuzji i przejęć Grupy Lotos, podano w komunikacie.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 131,5 mld zł w 2021 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

ISBnews/KG