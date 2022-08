Opozycja dezinformuje: Nie grożą nam puste półki

Opracowywane w resorcie rozwoju i technologii rozwiązania to efekt szerokich konsultacji, jakie MRiT prowadziło z przedstawicielami organizacji przedsiębiorców, zamawiającymi i ekspertami. Pomogą one m.in. podnieść limity waloryzacyjne przyjęte w zawartych już umowach oraz wprowadzić klauzule waloryzacyjne do umów nieobjętych wcześniej obowiązkiem ich wprowadzenia